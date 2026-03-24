อนุกมธ.พาณิชย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่จันทบุรี ดูความพร้อมรับมือสถานการณ์การส่งออกทุเรียน-มังคุด ปี 2569 ชี้ไทยต้องยกระดับมาตรฐาน–คุมคุณภาพทั้งห่วงโซ่ก่อนเสียพื้นที่ตลาดโลก
วันที่ 24 มี.ค.2569 นายเอกชัย เรืองรัตน์ ประธานอนุคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัล ในกมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยนายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ ที่ปรึกษากมธ. นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ ที่ปรึกษากมธ. และนายชวพล วัฒนพรมงคล ที่ปรึกษากมธ. เดินทางเยี่ยมชมร้าน Tree House Durian Café จ.จันทบุรี
โดยมี นายชูเกียรติ อุเทน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำทุเรียนเกรดพรีเมียมมาผสมผสานกับขนมและเครื่องดื่มได้อย่างลงตัว เช่น บิงซูทุเรียน, เค้กทุเรียนสด, หรือกาแฟทุเรียน ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการใช้เนื้อทุเรียนสดๆ จากสวนคุณภาพ ไม่ใช้สารแต่งกลิ่นเลียนแบบ เพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริง นอกจากนั้นมีการนำทุเรียนมาทำเป็นขนมและเครื่องดื่ม ยังช่วยลดข้อจำกัดเรื่องฤดูกาล ทำให้ร้านสามารถขายทุเรียนได้ตลอดทั้งปี
จากนั้น คณะอนุกมธ. เดินทางไปยัโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี เข้าร่วมงานการจัดประชุม “แบรนด์ทุเรียนเอเชียสู่จีน 2026 (Asia Durian China Market Congress)” จัดโดย Fresh Asia Fruit Congress ร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมทุเรียน และสมาคมทุเรียนไทย เพื่อวิเคราะห์ทิศทางตลาดทุเรียนในประเทศจีนปี 2026
สืบเนื่องจากความต้องการทุเรียนในจีนขยายตัวสู่หัวเมืองรองมากขึ้น และผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ “มาตรฐาน ความปลอดภัย” และ “ความสม่ำเสมอของรสชาติ” เป็นอันดับหนึ่ง
ในที่ประชุมได้รับทราบการรุกตลาดของทุเรียนสดจากเวียดนามและทุเรียนแช่แข็งจากมาเลเซีย โดยไทยต้องเร่งชูจุดเด่นเรื่องเนื้อสัมผัสและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ทุนจีนขนาดใหญ่ลงมาจับคู่ธุรกิจ (Matching) โดยตรงกับสวน/ผู้ประกอบการไทย อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ทุเรียนไทยมีแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากกว่าการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว
จากการรับฟังข้อมูลการประชุมดังกล่าวพบว่า ประชากรจีนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงทุเรียนไทย แม้ความต้องการจะสูงมาก โดยคาดว่าผู้บริโภคชาวจีนที่รับประทานทุเรียนมีเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น ทำให้ตลาดจีนยังมีโอกาสเติบโตอีกมากสำหรับทุเรียนไทย แต่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งต่อไป
จากนั้น คณะอนุกมธ. ได้เดินทางเยี่ยมชมสวนทุเรียนลุงเล็ก และแผงเจริญนานฟรุตโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้ครบวงจร พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับผลไม้ไทยสู่เกรดพรีเมียม มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการแข่งขันเสรี
ถือเป็นโมเดลความสำเร็จของการเกษตรสมัยใหม่ที่ควบรวมบทบาท ผู้ผลิตคุณภาพและผู้รวบรวมเพื่อการส่งออก ไว้ในที่เดียว โดยเน้นการบริหารจัดการคุณภาพ ตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งผลให้สามารถส่งออกผลไม้ตรงสู่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอด
นายเอกชัย เรืองรัตน์ ประธานอนุกมธ.การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ใน จ.จันทบุรี ได้รับทราบข้อมูลทุเรียนแลเผลไม้ในพื้นที่หลายด้าน ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลก
โดยเฉพาะในยุคที่มาตรการทางการค้าเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ โดยเกษตรกรได้เสนอให้คณะอนุกรรมาธิการฯได้พิจารณาและช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญหลายประการ เช่น การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อรักษาคุณภาพ การลดระยะเวลาการตรวจสอบและการขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพของผลไม้
นอกจากนั้น ยังมีการตรวจสอบสาร FY2 และสารแคดเมียมตั้งแต่ระดับสวน หรือ ต้นแทนการสุ่มตรวจหน้าด่านก่อนส่งออก ซึ่งถือเป็นการรับรองระบบ โดยใช้มาตรฐาน GAP และ GMP เป็นฐาน และเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจรับรองจากแหล่งผลิตมากยิ่งขึ้น
นายเอกชัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ไปดูเรื่องโลจิสติกส์ มาตรฐานการตรวจสอบ และการสร้างแบรนด์ คณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อนำไปศึกษาและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลต่อไป เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยต่อไป