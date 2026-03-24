ทหารพรานที่ 12 ร้อย ทพ.ที่ 1202 คุมเข้มแนวชายแดนสระแก้ว ป้องกันการลักลอบขนน้ำมัน หลังราคาในปอยเปตปรับตัวสูงลิตรละ 70 และเริ่มขาดแคลน
วันที่ 24 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ร้อย ทพ.ที่ 1202 กรมทหารพรานที่ 12 จัดกำลังลาดตระเวนทั้งแบบเดินเท้า ใช้รถจักรยานยนต์ และการดักซุ่มในจุดเสี่ยง ซึ่งถือเป็นภารกิจประจำวันของหน่วย เพื่อสกัดการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด
รายงานระบุว่า สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเริ่มหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่ โดยร้านค้าในตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ซึ่งอยู่ติดชายแดนฝั่งตรงข้ามกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา ระบุว่า ปัจจุบันน้ำมันเริ่มขาดแคลน หลังสถานีบริการหลายแห่งขึ้นป้ายแจ้งว่าอยู่ระหว่างการขนส่ง
ด้าน พ.ท.เตชทัต เฉลิมจิตต์ นายทหารฝ่ายการข่าว ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยตามแนวชายแดน เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะ “กองทัพมด” จากปัจจัยด้านราคาที่แตกต่างกันระหว่างสองประเทศ
จากการติดตามสถานการณ์พบว่า ราคาน้ำมันเบนซินในฝั่งปอยเปตพุ่งสูงเกือบลิตรละ 70 บาท และมีปริมาณสำรองจำกัด ส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยต้องเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนที่รับผิดชอบยาวเกือบ 70 กิโลเมตร
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่แนวชายแดน ไม่กักตุนน้ำมัน และหากพบเบาะแสการลักลอบขนข้ามแดน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที
ขณะเดียวกัน มีรายงานจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่า ยังพบเส้นทางลักลอบขนน้ำมันในลักษณะกองทัพมดอย่างน้อย 2 จุด ได้แก่ บริเวณใกล้วัดเขาน้อยสีชมพู ตำบลคลองน้ำใส และพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภออรัญประเทศกับอำเภอคลองหาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป