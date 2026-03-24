ยะลา เบตง น้ำมันปรับราคาขึ้น ทุกชนิด ประชาชน แห่เติมแน่นปั๊ม ต่อคิวยาวกว่า 1 กิโล จำกัดเติมห้ามเกิน 700 บาท ศุลกากร คุมเข้ม หวั่นลักลอบส่งออก เหตุน้ำมันไทยถูกกว่ามาเลเซีย
24 มีนาคม 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ ปั๊ม ปตท.เบตง ริมถนนสุขยางค์ ฝั่งขาออก อ.เบตง จ.ยะลา โดยราคาน้ำมันวันนี้ เบนซินอยู่ที่ 44.18 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.59 บาทต่อลิตร ดีเซล อยู่ที่ 33.48 บาทต่อลิตร พรีเมียมดีเซล ปรับขึ้น 2 บาท อยู่ที่ 47.18 บาท
โดยมี ประชาชน นำรถยนต์มาจอดต่อคิวยาวริมถนน เพื่อรอเติมน้ำมัน คิวยาวกว่า 1 กิโลเมตร หลังเปิดจำหน่ายในเวลา 12.00 น. จนถึง 18.00 น. โดยจำหน่ายน้ำมันบางคนยังไม่รู้ว่า จะได้เติมเวลาไหนแต่ต้องมาจอดรอเข้าคิวไว้ก่อน เพราะหาที่เติมยากในพื้นที่
สำหรับรถยนต์ สามารถเติมได้คันละ 700 บาท ทั้งดีเซล ทั้งเบนซิน หรือให้เลือก จะใส่รถยนต์หรือแกลลอน แต่ที่เดือดร้อนสุดคือ บรรดาเกษตรกร ต่างเดินหิ้วแกลลอน น้ำมันขนาด 20 ลิตร มายืนต่อคิวยาวยาวเป็นจำนวนมาก เพื่อรอเติมน้ำมัน
ขณะทางปั๊มให้บริการในจำนวนจำกัด คนละ ไม่เกิน 700 บาท โดยทางปั๊มให้เลือกเติมจะใส่รถยนต์หรือแกลลอน ส่วนน้ำมันที่มาจากคลังสงขลาในช่วงเช้าวันนี้มาจำนวน 18,000 ลิตร ซึ่งก็ไม่เพียงพอยังคงเกิดปัญหาขาดแคลนหนัก เนื่องจากพื้นที่ อ.เบตง ช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ นำไปเติมเครื่องจักรการเกษตร เครื่องสูบน้ำ
รวมถึงใช้เติมรถยนต์ที่ใช้ในสวน รถโดยสาร รถยนต์เทศบาลเมืองเบตง บางคันเข้าคิวรอนานกว่า 2-3 ชั่วโมง คาดว่าวันนี้คงมีประชาชนมาใช้บริการต่อคิวเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากจนกว่าน้ำมันจะหมดปั๊ม
สอบถาม พนักงานเติมน้ำมัน ทราบว่า ได้โควต้ามาวันนี้ ประมาณ 18,000 ลิตร เปิดบริการขาย ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึง 18.00 น. หรือจนกว่าน้ำมันจะหมดปั๊ม รถยนต์จำกัดเติม แค่ 700 บาท ส่วนเกษตรกรเติมแกลลอนน้ำมัน ได้แค่ 700 บาท เช่นกัน ทั้งน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน โดยน้ำมันจะมาส่งมาทุกวัน เพราะการขนส่งไกลจากคลังน้ำมันสงขลา
ด้านเกษตรกร ยอมรับว่า เดือดร้อนหนักที่สุด ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อน อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพราะกระทบหนัก ทุกอำเภอขาดน้ำมันทำให้บางคนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ขาดรายได้ ต้องเสียเวลามารอซื้อน้ำมันโดยไม่ต้องทำมาหากินทำให้กระทบหนักทุกอาชีพ
นอกจากนี้ ภายหลังมีการปรับราคาน้ำมันในประเทศไทย ทางด่านศุลกากรเบตง โดย นายกิตติภัค ชวาลา นายด่านศุลกากรเบตง กำชับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตง ให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นยานพาหนะ ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ที่อาจดัดแปลงถังน้ำมันใต้ท้องรถ เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำมันดีเซลจากไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
ภายหลังประเทศมาเลเซีย มีการปรับราคาขายน้ำมันดีเซลขายปลีก 64% เบนซิน 34 % โดยราคาน้ำมันดีเซล อยู่ที่ 38 -39 บาทต่อลิตร หากเทียบสถานการณ์ราคาในพื้นที่ อ.เบตง ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 33.48 บาทต่อลิตร ซึ่งยังคงมีราคาน้ำมัน ต่ำกว่าประเทศมาเลเซีย