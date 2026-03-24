อดีตสาว อบต. กลับบ้านเกิด ที่ จ.ตรัง ปิ๊งไอเดีย แปรรูป ตะลิงปลิง จากกิโลละ 8 บาท ขายได้ 500 บาท สร้างรายได้หลักแสนต่อปี ลูกค้าสั่งเพียบ
วันที่ 24 มี.ค.2569 น.ส.สุมาลี เมืองมีศรี หรือ ไหม อายุ 44 ปี อดีตพนักงาน อบต. ใน จ.กระบี่ กลับบ้านเกิดที่ จ.ตรัง เพื่อหาอาชีพอิสระเลี้ยงชีพ ก่อนเกิดไอเดียเห็นต้นตะลิงปลิง พืชริมรั้วข้างบ้านสุกหล่นเต็มต้น ขายไม่ได้ราคา แจกฟรีก็ไม่มีใครเอา เนื่องจากตะลิงปลิงมีรสเปรี้ยว ชาวบ้านจึงนิยมนำมาทำแกงส้ม ต้มส้มหรือทำน้ำพริก ในช่วงที่มะนาวมีราคาแพง แต่เมื่อเหลือใช้จึงสุกหล่นและเน่าคาต้น
เกษตรกรจึงไปตระเวนรับซื้อตะลิงปลิงจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 8 บาท นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการดองเกลือทิ้งไว้ 3 คืน ก่อนจะนำมาเชื่อมเป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นจึงตักใส่ถังพักทิ้งไว้อีก 3 คืน แล้วจึงนำมาอบแห้งอีก 1 วัน บรรจุถุงขายได้กิโลกรัมละ 500 บาท โดยมีหลายขนาดให้เลือกซื้อตั้งแต่ราคาถุงละ 50-250 บาทแล้วแต่ลูกค้าจะเลือก สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,500 บาทต่อสัปดาห์หรือกว่า 150,000 บาทต่อปี
โดยเกษตรกรนำไปขายในงานโอท็อป ตามตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าทั้งใน จ.ตรัง และต่างจังหวัด ผลตอบรับดีเกินคาด เพราะทำขายเป็นเจ้าแรกใน จ.ตรัง ทำให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตะลิงปลิงพืชไร้ค่า กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อส่งขายสร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง
ซึ่งตะลิงปลิง มีลูกดกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงทำเงินของเกษตรกรและชาวบ้านที่ปลูกตะลิงปลิง โดยพบว่าตะลิงปลิงเป็นพืชริมรั้วที่มีสรรพคุณทางยา ใช้ขับเสมหะ แก้อาการเมารถเมาเรือ แก้อาการคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ เป็นยาระบาย แก้ไอ ลดไข้ ลดไขมันในเลือดสูง อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันและอื่น
ซึ่ง 1 ปีจะหากินได้เพียง 1 ครั้ง เกษตรกรจึงต้องนำมาแช่อิ่ม เพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานข้ามปี ก่อนนำมาเชื่อมตามออเดอร์ของลูกค้า ส่วนใครสนใจติดต่อได้ทางเพจ/เฟซบุ๊ก “สุมาลี เมืองมีศรี”
ด้าน น.ส.สุมาลี เมืองมีศรี เกษตรกรผู้แปรรูปตะลิงปลิง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง กล่าวว่า เริ่มทำตะลิงปลิง มา 2-3 ปีแล้ว โดยเริ่มทำตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นมา เพราะเป็นฤดูกาลของตะลิงปลิง รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท
ประโยชน์คือช่วยขับเสมหะ มีวิตามินซีสูง ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ลดอาการคลื่นไส้ เวียนหัวอาเจียนได้ แก้อาการเมารถเมาเรือได้ด้วย ขายกิโลละ 500 บาท ทำเป็นแพคเล็ก ๆ เริ่มต้นที่ 50 บาท ผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าสั่งจองล่วงหน้า ซึ่งทางเราได้ผลิตของสต๊อกไว้ เพื่อส่งให้ลูกค้าทันตามออเดอร์ที่สั่งมา