‘ษัษฐรัมย์’ ส่งเสียงถึง รมว.แรงงาน ทั้งเก่า-ใหม่ ให้ใช้ระเบียบเลือกตั้ง บอร์ดสปส. ฉบับเดิม ตามผลประชาพิจารณ์ แนะเดินหน้า ลต.เร็ว พ.ค-มิ.ย. เกิดประโยชน์ ต่อ ผู้ประกันตน-นายจ้าง
24 มีนาคม 2569 – ที่สำนักงานใหญ่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุตรดี คณะกรรมการ ประกันสังคมฝ่ายลูกจ้าง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 6/2569 ว่า
ที่ประชุม โดยปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการประกันสังคม เห็นว่า ให้มีการใช้ระเบียบการเลือกตั้งบอร์ดฉบับเก่าไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันเป็นบอร์ดรักษาการมาได้ 1 เดือน หากจะต้องใช้ระเบียบการเลือกตั้งใหม่ จะเป็นการกินเวลา และทำให้บอร์ด ต้องรักษาการยาวนานมากกว่า 6 เดือน
“ตอนนี้ ไทม์ไลน์คร่าวๆ ตามที่ ประธานแจ้งต่อที่ประชุม คือคาดหมายว่า จะสามารถเลือกตั้งได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2569 สำหรับระเบียบการเลือกตั้งที่จะส่งให้กับ รมว.แรงงาน ลงนามนั้น จะมีทั้งหมด 4 ร่าง โดย 3 ฉบับเป็นร่างตัวใหม่ และ 1 ฉบับเป็นร่างตัวเดิม และเป็นไปตามผลการรับฟังความเห็นของประชาชนกว่า 95 % ที่ต้องการให้ใช้ระเบียบชุดเดิม
ผมขอส่งสัญญาณถึง ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ หรือแม้กระทั่ง คุณตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน คนปัจจุบัน ที่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตอนนี้เรารักษาการมาแล้ว 1 เดือน เพราะฉะนั้น การใช้ร่างระเบียบเก่า จะทำให้การดำเนินการการเลือกตั้ง เกิดขึ้นได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริหาร สำนักงานประกันสังคม สามารถทำได้เต็มที่” รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าว
รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า การกำหนดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในเดือนกรกฎาคม 2569 นั้นนานเกินไป เพราะระยะเวลาของบอร์ดมีอายุ 2 ปี แต่ถ้าบอร์ดรักษาการนานถึง 6 เดือน ก็ปาเข้าไป 25% ของอายุบอร์ด
ดังนั้น เราจึงยืนยันเสมอว่า หากสามารถจัดการ เลือกตั้ง ได้เร็วขึ้นราวๆ เดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนและนายจ้าง
ทั้งนี้จากนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับปลายปากกาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นคนเดิม หรือ คนใหม่ ที่มีรายงานว่า มาจากพรรคเพื่อไทย ซึ่งเจตจำนงของพรรคเพื่อไทย ที่ได้มีการหาเสียงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม คือการปฏิรูปและจัดการเลือกตั้งประกันสังคม 1 คนเลือก 7 คน ตามร่างระเบียบเก่าที่มีมา นี่คือสิ่งที่ปรากฏในดิจิทัลฟุตปริ้นซ์ ที่พรรคเพื่อไทย ได้หาเสียงเอาไว้
เมื่อถามว่า กรณีมีบอร์ดรักษาการ ที่ยาวนานเกินไปเช่นนี้ จะส่งผลดีผลเสียอย่างไร รศ.ษัษฐรัมย์ กล่าวว่า มีผลเสียแน่นอน เพราะวันนี้มีวาระ ที่เราหารือร่วมกันว่ามีหลายกรอบงบประมาณที่มีมูลค่าสูง 60 ล้านบาท ร้อยล้านบาทเราในฐานะบอร์ดรักษาการ ก็ไม่มีความสบายใจ ที่จะพิจารณางบประมาณ ที่มีการผูกพันสูงขนาดนั้น
นอกจากนั้น เรื่องสิทธิประโยชน์ ก็จะล่าช้าเช่นกัน เพราะการผลักกันเรื่องนี้ควรเป็นบอร์ดที่มีอำนาจเต็ม เพราะเป็นเรื่องที่ผูกพันงบประมาณหลักพันล้านบาท ที่จะจ่ายตรงให้กับผู้ประกันตน ดังนั้นการรักษาการที่ยาวนาน จะสร้างปัญหาตรงนี้
เมื่อถามว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า มีการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรบ้าง กล่าวว่า ก็ตั้งใจว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายที่สุดครั้งหนึ่ง ทั้งส่วนตัวและของประเทศนี้ ของผู้ประกันตน
เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา คือการที่เราดูว่า เราสามารถทำอะไรได้บ้าง จึงคาดหวังว่า 2 ปีต่อจากนี้ หากเรามีโอกาสกลับเข้ามาอีก ก็คงจะเป็น 2 ปี และเป็นสมัยสุดท้ายของตนเอง จะไม่มีการเว้นวรรคแล้วกลับมาเกี่ยวพันกับบอร์ดประกันสังคมอีก ถึงแม้ตามกฎหมาย จะอยู่ได้ 2 สมัย เว้นวรรคได้แล้วกลับเข้ามาได้อีก
รศ.ษัษฐรัมย์ ย้ำว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า จะไม่ฝังรากตัวเองอยู่ในประกันสังคม เราจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลง ทำการแก้ไขทำการปฏิรูป ไม่มีการผูกขาดจะไม่อยู่กัน 10 ปี 20 ปี ไม่อยู่กันถึงปี 2600
ทั้งนี้สิ่งที่สมัยหน้า ถ้าเราได้เข้ามาแล้วคิดจะผลักดันก็คือ สิทธิประโยชน์ขนาดใหญ่ เงินเด็ก การปฏิรูปเงินบำนาญ การเพิ่มบำนาญ ตามอัตราเงินเฟ้อ การขยายสิทธิ์ค่าการศึกษาของบุตร และครอบครัวหรือ การเพิ่มเงิน กรณีว่างงาน ที่จำเป็นจะต้องดูแลบุคคลในครอบครัว จะพิจารณาทวีคูณ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่า ผู้มีสิทธิน่า จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ มากกว่าล้านคน