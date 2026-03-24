ตร.โคราช จับกระบะลอบขนยาไอซ์จากบึงกาฬ ไปส่งสุพรรณบุรี 300 กก. คาด่านตรวจกลางดง มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท อาทิตย์เดียวจับได้ 2 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 220 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.คเชนทร์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พร้อม พ.ต.อ.อภิวัชร์ นาทอง ผกก.สภ.กลางดง เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐาน3 ร่วมตรวจพิสูจน์ และสอบสวน จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติด ของกลางยาไอซ์ กว่า300 ก้อน รวม 320 กิโลกรัม
โดยจับกุม รถกระบะ ลักลอบขนยาไอช์ จาก จ.บึงกาฬ นำไปส่งที่ จ.สุพรรณบุรี ขับเข้าด่าน ตรวจพบ ยาไอช์บรรจุเป็นก้อนสีเหลือง ภาษาจีนและอังกฤษ ( GUANYINWANG ) จำนวน 320 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท บรรจุกระสอบ 6 ใบ ได้คาด่านตรวจกลางดง สอบสวนนายธีระพงษ์ อายุ 26 ปี อาชีพเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ ให้การว่า รู้จักกับนายหาญ แนะนำให้มาขนยาไอช์ ได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 บาท
ด้าน พ.ต.ท.เอกมนัส วงคำ สวป.สภ.กลางดง เปิดเผยว่า สืบทราบว่าจะมีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติด ผ่านมาตามถนนมิตรภาพ จึงได้รายงาน ผกก.สภ.กลางดง ทราบ ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดสกัดช่วง หน้าตู่ยามกลางดง กม.40 ถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพฯ จนพบรถกระบะ นิสสัน สีขาว ตอนเดียว ทะเบียน บว-4265 สกลนคร คลุมด้วยผ้าใบสีดำ ต้องสงสัย ผู้ขับขี่ดูมีพิรุธ วิ่งเข้าด่าน
เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุด จากการตรวจสอบ พบยาไอช์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ 6 กระสอบ กระสอบละ 54 กิโลกรัม วางอยู่ท้ายกระบะรถ 300 ก้อน รวม 320 กก. มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดี จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับจ้างนำยาไอช์มาจาก จ.บึงกาฬ นำไปส่งที่ จ.สุพรรณบุรี แต่มาถูกจับกุมเสียก่อน
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.อภิวัชร์ นาทอง ผกก.สภ.กลางดง พร้อม พ.ต.ท.เอกมนัส วงคำ สวป.สภ.กลางดง ได้ตั้งด่านสกัดจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานมาตามถนนมิตรภาพ รถกระบะ อีซูซุ โหลดเตี้ย แต่งซิ่ง ขับแหกด่านไปอย่างรวดเร็ว ก่อนเสียหลัก เหินข้ามเกาะกลาง พบยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด และไอซ์ 159 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ถือว่าเพียง 1 อาทิตย์ ตำรวจ สภ.กลางดง สามารถจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก
ด้าน พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ ผบก.ภ.จ. นครราชสีมา กล่าวชื่นชมกำลังตำรวจ สภ. กลางดง ที่เฝ้าระวังและติดตามจับกุมเครือข่ายที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป