ร้านของเก่าเริ่มคึกคัก หลังราคารับซื้อขวดพลาสติก PET ขึ้น ผลพวงน้ำมันดิบขาดตลาด จากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศอิหร่าน – สหรัฐฯ – อิสราเอล ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนการผลิตเม็ดพลาสติกทั่วโลก
วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านรับซื้อของเก่า อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่ามีชาวบ้านทยอยนำขวดพลาสติกใส สำหรับบรรจุน้ำดื่มและน้ำอัดลม หรือที่เรียกว่า “ขวด PET” มาขายกันอย่างต่อเนื่อง หลังทราบข่าวว่ามีการขยับราคารับซื้อขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว นอกจาก กระดาษ ขวด และขวดแก้ว รวมถึงกลุ่มโลหะจำพวกเศษเหล็กและทองแดงตามปกติ
น.ส.นงนุช หนึ่งในผู้ประกอบการ เปิดเผยว่า จากวิกฤติน้ำมันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันราคารับซื้อพลาสติกเก่าเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยขวดพลาสติก PET เนื่องจากสามารถนำกลับไปผลิตเป็นน้ำมัน และรีไซเคิลหลอมขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ทดแทนการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ ซึ่งจากเดิมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5-6 บาท เป็นกก.ละ 8-9 บาท และพลาสติกสีซึ่งมีความต้องการจากผู้ประกอบการน้อย เพราะเมื่อหลอมขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติกสีแล้ว ยังมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติกนำเข้า ราคาเดิมอยู่ที่ 4-5 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 5-6 บาทต่อกก.
ขณะที่ของเก่ากลุ่มโลหะ อย่างทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม และเหล็ก ก็มีการปรับราคาลง ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ลดลง โดยราคารับซื้อทองแดงจากเดิมกิโลกรัมละ 360 บาท เป็น 340 บาท ทองเหลืองจาก 180 – 200 บาท เป็น 150 – 180 บาท ในส่วนของอะลูมิเนียมทรงตัวอยู่ที่ 60 บาท และกลุ่มขวดแก้วอยู่ที่ 1.20-2 บาท
ทั้งนี้ คาดว่าราคารับซื้อพลาสติกเก่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน ซึ่งเมื่อหลายปีก่อน กลุ่มพลาสติกเก่า กลุ่มขวด PET เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 18-20 บาท และพลาสติกสี 14-15 บาท ซึ่งเป็นปัจจัยมาจากเม็ดพลาสติกใหม่มีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับการนำเม็ดพลาสติกเก่ามารีไซเคิล