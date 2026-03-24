หนุ่มร้องลั่นบ้าน ทิ้งตัวนอนบนที่นอน เข็มเย็บผ้าปักหน้าอกมิดเฉียดหัวใจ บาดเจ็บสาหัส แพทย์ส่งตัวผ่าตัดด่วน

วันที่ 24 มี.ค.2569 หน่วยกู้ชีพ อบต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งจากผู้บาดเจ็บว่ามีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน และเริ่มจะทนไม่ไหวเพราะพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยการกินน้ำแล้วเดินแต่ไม่หาย

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรับตัวที่บ้านเสม็ด ต.สูงเนิน อ.กระสัง พบนายบุญเลิศ อายุ 27 ปี ยืนเอากุมหน้าอกเดินมาพบเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลของผู้บาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลกระสัง

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลอาการของ นายบุญเลิศ ก็ยังไม่ดีขึ้นหมอจึงนำตัวไปเอกซเรย์ ปรากฏว่ามีวัตถุคล้ายของมีคมขนาดเล็กความยาวประมาณ 7 ซม.ทราบต่อมาว่าเป็นเข็มเย็บผ้า ฝังอยู่บริเวณหน้าอกซ้ายใกล้กับหัวใจ แพทย์จึงส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เพราะเป็นจุดอันตราย

น.ส.สุรัญญา อายุ 29 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ตอนนั้นได้ยินแค่เสียงร้องว่าให้ติดต่อรถพยาบาล แต่ตนไม่สบายลุกไปไม่ได้ นานกว่า 2 ชม.ที่ได้ยินเสียงร้องกว่ารถกู้ภัยจะมารับตัวไป

นายโสภณ อายุ 25 ปี หลานคนเจ็บ เล่าว่า ตอนนี้แพทย์แจ้งว่าอาการสาหัสติดต่อมาให้ญาติไปเซ็นหนังสื่อเพื่อจะทำการผ่าตัด

เบื้องต้นพบว่าเป็นเข็มเย็บผ้าที่น้าชายลืมไว้เองบนที่นอนและคาดว่าจะเหนื่อยจากการทำงานแล้วล้มตัวนอนบนที่นอนแล้วไปโดนเข็มแทงหน้าอกดังกล่าว

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