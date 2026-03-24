สลด ย่องทุบหัวโหด หนุ่มวัย 36 ปี ถูกทุบหน้าเลือดสาดเสียชีวิตปริศนา ญาติเผยไม่มีครอบครัว ไม่มีศัตรู แต่ถูกทำร้ายอย่างอำมหิต วอนตำรวจล่าตัวคนทำ คาดเป็นกลุ่มขี้ยาในพื้นที่
วันที่ 24 มี.ค.2569 ร.ต.ท.เทอดเกียรติ บุญเลียบ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งมีคนพบศพชายเสียชีวิต อยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ที่บ้านโนนพลอยหมู่ 9 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว อยู่ติดถนนสายบ้านเสม็ด-โคกกลาง บริเวณห้องโถงของบ้าน ซึ่งไม่มีประตู พบศพนายธีระวัฒน์ หรือแคะ วิทยารักษ์ อายุ 36 ปี นอนเสียชีวิต ในลักษณะนอนหงายสวมกางเกงยีนส์ขาสั้น ไม่สวมเสื้อ บริเวณใบหน้ามีร่องรอยเหมือนถูกของแข็งทุบ เลือดกระเด็นติดฝาผนัง คาดถูกตีหลายครั้ง ข้างกันพบท่อนไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ซม.ยาวประมาณ 1 เมตรเปื้อนเลือดหล่นอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แม่ผู้ตาย อายุ 66 ปีเล่าว่า ปกติลูกชายจะออกจากบ้านเป็นประจำ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ชอบดื่มสุรา ก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าลูกชายไปไหน จนกระทั่งมีชาวบ้านมาแจ้ง จึงมาดู พบว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ด้าน อาผู้เสียชีวิต อายุ 58 ปี ยอมรับว่าหลานชายไม่ค่อยได้ทำงาน ชอบเที่ยวเตร่ตามประสา แต่ไม่เคยไปหาเรื่องกับใคร ตนเห็นสภาพศพของหลานแล้วน่าสงสาร เพราะทำรุนแรงเกินไป เหมือนจะแอบมาทำร้ายตอนหลานชายหลับอยู่ ที่สำคัญหลานไม่มีศัตรู ไม่มีธุรกิจ อยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ คาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ไม่ไกล
ขณะที่ นายจ้างผู้เสียชีวิต อายุ 61 ปี เล่าว่า เย็นวานนี้ตนกับผู้เสียชีวิต ยังนั่งก๊งเหล้าด้วยกันอยู่ แต่คุยกันไม่นาน ผู้ตายได้ขอยืมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับออกไป ไม่รู้ว่าไปที่ไหน มาทราบอีกทีจากชาวบ้านว่าถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้ว
พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน เบื้องต้นพอมีเบาะแสของคนร้าย ตำรวจกำลังเร่งหาพยานหลักฐาน และคาดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้