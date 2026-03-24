ดาราตลกอาวุโส เป็ด เชิญยิ้ม อาลัย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ชื่นชมเป็นคนสู้ชีวิต ป่วยหนักก็ยังทำงาน เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริง ๆ เก็บความเจ็บปวดไว้ข้างใน แต่ใบหน้ายังยิ้มตลอดเวลา
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่ศาลาใหญ่ วัดกลางคลองสี่ หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี งานสวดพระอภิธรรมศพ นายอาทิตย์ มีมาก หรือ เหน่ง เหม่งจ๋าย นักแสดงตลกชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบหลังต่อสู้โรคมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นคืนที่ 6
โดยในวันนี้ นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือ หม่ำ จ๊กมก นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หรือ เท่ง เถิดเทิง และ นายชูศักดิ์ เอี่ยมสุข หรือ โหน่ง ชะชะช่า ดารานักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ และมี เป็ด เชิญยิ้ม ดาราตลกอาวุโส เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นวันแรก นอกจากนี้ยังมีศิลปินตลกและคณะตลกดังและผู้ที่รู้จักเคยงานมาร่วมอาลัยในพิธีสวดพระอภิธรรมจำนวนมาก
เป็ด เชิญยิ้ม กล่าวว่า เจอเหน่งครั้งสุดท้ายที่เชิญยิ้มแฟร์ที่ จ.อุบลราชธานี ตอนนั้นเหน่งไม่มีอาการอะไรเลย ยังแข็งแรง ยังเต้น ยังวิ่งเล่นได้ตามปกติ จนกระทั่งวันถัดมา มันผิดปกติก็เลยตกใจมาก เวทีที่อุบลฯ วันที่ 17 คือเวทีสุดท้ายจริง ๆ ของเหน่ง พอกลับมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย แล้วมารู้ข่าวอีกทีวันที่ 19 เหน่งเป็นคนทำงานหนักมาก ถึงป่วยก็ยังทำงาน
” เขาทำจนเรางงว่าทำได้ยังไง เพราะไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยหรืออ่อนแอออกมาให้เห็นเลย เหน่งเก็บความเจ็บปวดทุกอย่างไว้ข้างใน แต่ใบหน้ายังยิ้มอยู่ตลอดเวลา เหน่งเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินจริง ๆ แล้วก็จากไปในแบบของศิลปิน เหมือนตายอยู่บนเวที วันที่ 17 คือเวทีสุดท้ายของเขา เหน่งเป็นคนเกรงใจคนอื่น ไม่อยากให้ใครต้องลำบากหรือเป็นห่วง ไม่อยากเป็นภาระของใครเลย ”
ตลกอาวุโส กล่าวต่อว่า ขอให้เหน่งไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดี และไปสู่สรวงสวรรค์ ตอนนี้เหน่งคงไปสบายแล้ว ไม่ต้องมีอะไรให้กังวลอีก ความประทับใจต่อตัวตนของเหน่ง เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย เหน่งเป็นเด็กดีและเป็นรุ่นน้องที่น่ารักเสมอ มีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน รู้จักกันมาหลายสิบปี ตั้งแต่ยุคคาเฟ่จนถึงยุคทีวี เป็นคนจริงใจ ไม่เคยมีท่าทีที่ไม่น่าไว้ใจ
” ทำให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนรักเหน่งมาก เส้นทางชีวิตที่โตมาด้วยกัน แม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรง แต่ก็อยู่ในแวดวงเดียวกันมาโดยตลอด เห็นเหน่งเติบโตมาตั้งแต่อายุยังน้อย จนถึงประมาณ 48 ปี เปรียบเหมือนรุ่นลูกรุ่นหลาน ชื่นชมในน้ำใจและการเป็นคนสู้ชีวิตของเหน่ง ซึ่งเหน่งเป็นเด็กดี เป็นน้องที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย พี่ ๆ เพื่อน ๆ ถึงได้รักเหน่งทุกคน “