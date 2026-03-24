ทหาร “ฉก.ราชมนู” คุมเข้ม! ชายแดนไทย-เมียนมา สกัด “น้ำมันเถื่อน” หลังออเดอร์พุ่ง พบกักตุนกว่า 2 แสนลิตร เตรียมนำลักลอบไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2569 พ.อ.ณัฐกร เรือนติ๊บ เสนาธิการกองพลกรมทหารราบที่ 4 ระบุว่า หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ปฏิบัติภารกิจเสริม คุมเข้มพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา

ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เพิ่งจับกุมน้ำมันกว่า 200,000 ลิตร ซึ่งถูกกักตุนไว้ฝั่งไทย คาดว่า จะนำน้ำมันไปส่งให้อีกฝั่งหนึ่ง ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ที่ยังมีการค้าขายตามปกติ ตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการตามกฎหมาย ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

พ.อ.ณัฐกร ยังยอมรับว่า ฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้าน มีความต้องการน้ำมันจำนวนมาก เนื่องจากน้ำมันในเมียนมามีราคาสูง ในขณะที่ฝ่ายไทย ก็มีการลักลอบขาย เพราะต้องการกำไรส่วนต่าง

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