หนุ่มทรุดร้องไห้โฮ ควงเวรบ่อยเพราะอยากได้เงิน ไม่มีเวลาให้แฟนสาวบ่นอยากให้พักผ่อนบ้าง สุดท้ายจบเศร้าเจอร่างลอยบ่อน้ำกว้าง

วันที่ 24 มี.ค.2569 ร.ต.ท.เทอดเกียรติ บุญเลียบ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพลอยน้ำในบ่อน้ำหลุมระเบิดหินเก่า หมู่ 16 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ และแพทย์เวรโรงพยาบาลบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นหลุมน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 100 ไร่ ลึกประมาณ 30-100 เมตร พบศพหญิงอายุ 54 ปี สวมเสื้อยืดสีชมพู กางเกงยีนส์ ลอยน้ำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียนบุรีรัมย์ จอดอยู่ริมบ่อน้ำ พร้อมโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง กระป๋องเบียร์กินหมดแล้ว 1 กระป๋องตกอยู่ใกล้กัน หน่วยกู้ภัยนำเรือไปนำร่างขึ้นฝั่งตรวจสอบสภาพศพไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลการถูกทำร้าย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์พบมีการเขียนหมายเลขติดต่อไว้ จึงประสานไปยังบุคคลดังกล่าว ซึ่งทราบว่าเป็นแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต อายุ 36 ปี รีบเดินทางมาพร้อมญาติด้วยความตกใจ เมื่อมาถึงก็ทรุดนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจ น้ำตาคลอ เล่าว่าตนมีอาชีพเป็นรปภ. ส่วนแฟนสาวเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน เราสองคนอยู่กันอย่างมีความสุข

” คืนก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณ 20.00 น. ผมกับแฟนก็ยังพูดคุยกันตามปกติ ไม่มีการทะเลาะหรือมีปัญหากันแต่อย่างใด ทุกครั้งที่ผมจะออกไปทำงานจะหอมแก้มภรรยาทุกครั้ง แต่ช่วงหลังภรรยาบ่นน้อยใจว่าผมไม่มีเวลาให้ ยอมรับว่าระยะหลังควงเวร เพราะพนักงานขาดงานบ่อยจึงอาสาไปทำแทน ไม่คิดว่าภรรยาจะน้อยใจขนาดนี้ เสียใจที่สุด ”

ด้านนายกิตติพจน์ นาคพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า จุดนี้เป็นแหล่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม มักมีคนมาถ่ายรูป แต่มีความเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่มืดและไม่มีไฟส่องสว่าง อีกทั้งในอดีตเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่าง หรือทำรั้วกั้นเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ สอบถามทางแม่ผู้เสียชีวิตแล้วไม่ติดใจสาเหตุ จึงอนุญาตให้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านตามประเพณีต่อไป

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