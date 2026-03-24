เจ้าของยอมขอโทษ หลังโพสต์เดือดด่า-ล่าคนขับรถเก๋ง ชนสุนัขตายคาถนน จนชาวเน็ตเสียงแตก แบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งคนรักสุนัข และรถเก๋งที่ใช้เส้นทางปกติ
วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตเดือดแบ่งเป็นสองฝ่าย หลังจากมีเจ้าของอู่รถแห่งหนึ่งใน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นำคลิปวิดีโอสุนัขของตัวเองถูกรถชนตาย โพสต์ลงโซเชียล พร้อมกับด่าเจ้าของรถเก๋งที่ขับรถมาชนสุนัขของตัวเองจนตายต่อหน้า แต่ไม่ยอมเบรกหรือหยุดมาดู
ซึ่งภายหลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ไปไม่นาน ได้มีคนเข้ามาคอมเมนท์ แสดงความคิดเห็นมากมาย และคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งเจ้าของรถเก๋ง ได้เข้ามาต่อว่าเสียหายหลายอย่าง ว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นทางสาธารณะ แต่ยังมีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคาดว่าเป็นคนรักสัตว์ มาให้กำลังใจ กลายเป็นการตอบโต้กันดุเดือดบนโลกออนไลน์
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบทราบว่า ผู้โพสต์คือนายวีรวัฒน์ อายุ 32 ปี เจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งใน อ.บ้านกรวด และเป็นเจ้าของสุนัขที่ตายอยู่ในคลิป
นายวีรวัฒน์ เล่าว่าสุนัขตัวดังกล่าวชื่อ “เจ้าดุ๊กดิ๊ก” อายุ 7 เดือน ตนรักมาก คืนเกิดเหตุตนยืนอยู่หน้าอู่เห็นเจ้าดุ๊กดิ๊กอยู่ถนนฝั่งตรงข้าม เมื่อเจ้าดุ๊กดิ๊กเห็นตน ได้วิ่งข้ามถนนมา ประจวบเหมาะกับรถเก๋งคันดังกล่าวที่วิ่งมาด้วยความเร็ว ชนเจ้าดุ๊กดิ๊กอย่างจัง ก่อนจะลากร่างไปไกลกว่า 50 เมตรตายคาที่
นายวีระวัฒน์ เล่าด้วยว่า ยอมรับว่า ตอนนั้นเสียใจมาก เพราะเป็นเหตุการณ์ต่อหน้า จึงเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิป และยอมรับว่าด่าแรงไปหน่อย เพราะเสียใจ จากนั้นได้เอาไปโพสต์ตามหาเจ้าของรถเก๋ง จนกระทั่งมีอีกฝั่งหนึ่ง มาด่าตนเองแบบเสียๆหายๆ
อย่างไรก็ตาม ตนยอมรับว่าพูดแรง ไปเพราะเสียใจ ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้ว ถ้าเจ้าของรถจะมาเอาแผ่นป้ายทะเบียนที่หล่น ก็มาเอาคืนไปได้ ตนไม่ติดใจอะไรแล้ว ส่วนหนึ่งก็อยากขอโทษ ที่ใช้คำพูดรุนแรง แต่ก็อยากให้รู้ถึงความรู้สึกของคนที่รักสัตว์ด้วย