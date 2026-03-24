ร้านไก่ย่างอำเภอบัวใหญ่ปรับราคาไก่ย่างเพิ่มขึ้นตัวละ 10 บาท หลังทนพิษของแพงไม่ไหว
วันที่ 24 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายอาหาร ภายในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำให้สินค้าหลายชนิดมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค
ซึ่งที่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี สาขาบัวใหญ่ ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี ที่ขายไก่ย่างและอาหารอีสานได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายอย่าง ทั้งไก่ หมู รวมไปถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จนทำให้ต้องมีการขึ้นราคาไก่ย่าง ที่ขายภายในร้านจากราคาตัวละ 140 บาท เป็นตัวละ 150 บาท
นางสำราญ ทองภู อายุ 49 ปี เจ้าของร้าน เผยว่า เดิมไก่ย่างขายราคาตัวละ 140 บาท ขออนุญาตลูกค้าปรับขึ้นราคาเป็น 150 บาท เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง และวัตถุดิบ ทำให้จำเป็นต้องปรับราคา เพื่อให้ร้านสามารถอยู่ต่อได้
นอกจากนี้ยังพบว่า สินค้าในตลาดหลายชนิดปรับราคาขึ้นตาม ทั้งหมูและวัตถุดิบต่างๆ ขณะที่ผักบางส่วน ยังคงราคาคงที่ เนื่องจากชาวบ้านปลูกเอง ทำให้ช่วยพยุงค่าครองชีพของประชาชนได้บ้าง ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ร้านยังคงมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาอุดหนุนต่อเนื่อง สะท้อนถึงรสชาติและความผูกพันที่อยู่คู่ชุมชนบัวใหญ่มาอย่างยาวนาน