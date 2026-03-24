เรือประมงพื้นบ้านกว่า 200 ลำ ต้องจอดเทียบท่า หลังประสบปัญหาน้ำมันไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการออกเรือทำประมงและรายได้ของชาวประมง
วันที่ 24 มี.ค.2569 ที่คลองบ้านบางใบไม้ ปากน้ำท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรือประมงพื้นบ้านกว่า 200 ลำ ต้องจอดเทียบท่า เนื่องมากจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน และจำกัดการเติมทั้งน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอลล์ ทั้งแบบ 91 และ 95
โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนั้นมีความไม่แน่นอนในสถานีบริการ เช่น น้ำมันหมด ไม่จำหน่ายแบบบรรจุภาชนะ ซึ่งชาวประมงไม่สามารถนำเรือไปเติมได้อยู่แล้ว และบ้างก็จำกัดการเติมได้เพียง 500 บาท แต่ก็มีบางช่วงเวลาสามารถเติมใส่ภาชนะได้
นายเจริญ โต๊ะอีแต นายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา ระบุว่า ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปทำประมงระยะไกลได้ ก่อนหน้าไม่ได้รับอานิสงค์จากน้ำมันเขียวอยู่แล้ว แต่แม้ราคาน้ำมันบนบกจะขึ้นราคาเพียงเล็กน้อย ยังสามารถรับได้ แต่ปัญหาใหญ่ของชาวประมงพื้นบ้านคือ ไม่มีน้ำมันในการออกทำประมง อยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการจัดสรรน้ำมันอย่างเพียงพอ และสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติ พร้อมทั้งลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชุมชนชายฝั่งต่อไป
ส่วนบรรยากาศตามสถานีบริการหลายแห่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอต่างๆ ยังมีปัญหาการกระจุกตัวของผู้เติมน้ำมัน โดยเฉพาะกลุ่มดีเซลมีการจำกัดการเติมที่ 500 บาทต่อคันเพื่อกระจายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง”