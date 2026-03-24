เจอแล้วถุงดำใบที่ 6 ยัดชิ้นส่วนศพสาวลาว โดนแฟนหนุ่มฆ่าหั่นศพ ทิ้งอยู่ในคลอง โดนโยนทิ้งคลอง 2 ถุง ทิ้งริมฟุตปาธ 2 ถุง และพงหญ้าอีก 2 ถุง

วันที่ 24 มี.ค.2569 จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งพบถุงดำลอยอยู่ในคลองสวยคู่ขนานกับคลองประปา บริเวณทางเข้าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ต้องสงสัยว่าจะมีชิ้นส่วนมนุษย์บรรจุอยู่เพราะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง จึงไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบถุงดำขนาดใหญ่ลอยอยู่ในคลอง จึงนำขึ้นมาตรวจสอบภายในถุงดำพบเป็นศีรษะมนุษย์ เพศหญิงถูกตัดคอด้วยผ้าขนหนูสีเขียวอ่อนมีลายพิมพ์สีน้ำเงินและสีชมพู จึงได้ประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาในบริเวณข้างเคียง เพื่อค้นหาชิ้นส่วนอื่นๆซึ่งคาดว่าอาจจะถูกทิ้งไว้ ซึ่งเป็นป่าหญ้ารกทึบ จนกระทั่งพบถุงดำใส่ชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มอีก 5 ถุง

ล่าสุดพบถุงดำซึ่งมีชิ้นส่วนของมนุษย์เพิ่มเป็นถุง 6 โดยพบอยู่ในคลอง ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำถุงขึ้นมาตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นชิ้นส่วนของสาวลาวที่ถูกแฟนหนุ่มฆ่าหั่นศพ โดยคนร้ายได้ฆ่าหั่นศพใส่ถุงดำจำนวน 6 ถุง ก่อนจะนำมาโยนทิ้งบริเวณจุดเกิดเหตุ โดนโยนทิ้งคลอง 2 ถุง ทิ้งริมฟุตปาธ 2 ถุง และนำไปโยนไว้ในพงหญ้าอีก 2 ถุง

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