ไอ้ต้อม สารภาพหึงโหด บันดาลโทสะจนแฟนสาวเสียชีวิต เล่านาทีหั่นร่างยัดใส่ถุงขยะ แยกชิ้นส่วนใส่ถุงขยะ 8 ถุง ก่อนนำไปทิ้งเพื่ออำพรางศพ
วันที่ 24 มี.ค.69 พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย ได้รับการประสานจาก ว่าที่ พ.ต.ท.เดชาธร ทะเดช สว.ส.ทท.5 กก.1 บก.ทท.2 ให้ช่วยสกัดจับผู้ต้องหาชาวลาว นายต้อม อายุ 24 ปี สัญชาติลาว ก่อเหตุฆ่าหั่นศพและชิงทรัพย์แฟนสาวชาวลาว ชื่อ น.ส.แรม อายุ 20 ปี สัญชาติลาว ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจสอบห้องพักเลขที่ 405 แต่ไม่พบผู้ใดแต่มีกลิ่นคาวเลือดมีข้อสงสัยว่าจะเกิดเหตุ โดย นายต้อม ได้หลบหนีมาทางชายแดนจังหวัดหนองคาย และอาจจะลักลอบข้ามไปประเทศลาวทางช่องทางธรรมชาติ
ต่อมาทาง ตม.จ.หนองคาย ได้สั่งการให้ จนท.งานตรวจบุคคลและพาหนะ นำรายชื่อของ นายต้อม ลงในข้อมูลบุคคลเฝ้าระวัง (Watchlist) รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลเป้าหมาย และประสานฝ่ายความมั่นคงในตามแนวชายแดน (กกล.สุรศักดิ์มนตรี, นรข. ตำรวจน้ำ) และฝ่ายปกครองเข้มงวดในการเฝ้าระวัง
โดยให้ร่วมลาดตระเวน เพื่อ Seal ชายแดน และ X-Ray พื้นที่หาตัวผู้ต้องสงสัยรายดังกล่าว จนกระทั่งเวลาประมาณ 17.30 น. ตรวจพบ นายต้อม บุคคลเป้าหมายขณะเดินเท้าอยู่ภายในบริเวณด่านพรมแดนหนองคาย จึงได้เข้าแสดงตัวเพื่อตรวจสอบเอกสารประจำตัวและหนังสือเดินทาง พบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับที่ทางตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานข้อมูลมา จึงได้เชิญตัวมาทำการสอบปากคำ โดยได้ประสานไปยัง สน.ทุ่งสองห้อง ท้องที่เกิดเหตุ เพื่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าว
จากการสอบปากคำ นายต้อม ให้การว่าตนเองได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทางด่านพรมแดนหนองคาย เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2566 โดยได้รับอนุญา ทำงานประเภทกุ๊กที่โรงพยาบาล โดยตนมีแฟนสาวชาวลาว ชื่อ น.ส.แรม อายุ 20 ปี สัญชาติลาวเป็นพนักงานเสริฟที่บาร์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
โดยที่ผ่านมาตนได้ขอให้แฟนสาวเลิกทำงานประเภทดังกล่าว แต่แฟนสาวไม่ยอมเลิกทำงานดังกล่าว และขอเลิกกับตน โดยอ้างว่าตนมีอารมณ์รุนแรงและชอบทำร้ายร่างกาย ตนเกิดความหึงหวงจึงได้เดินทางไปติดตามตัวกลับมาอยู่ด้วยกัน เมื่อ 22 มี.ค.2569 ตนและแฟนสาวเกิดการทะเลาะกันอย่างหนัก ตนบัลดาลโทสะจนทำให้แฟนสาวเสียชีวิต เพื่ออำพรางศพ
ตนได้ใช้มีดสั้นในครัวของห้องพักของตนหั่นอวัยวะออกเป็นชิ้นส่วน แล้วได้ไปซื้อถุงขยะที่ร้านสะดวก หน้าปากซอยที่เกิดเหตุ แล้วได้แยกชิ้นส่วนใส่ถุงขยะ จำนวน 8 ถุง โดยให้การว่าเริ่มต้นตัดชิ้นส่วนขาบริเวณหัวเข่า จากนั้นได้หั่นชิ้นส่วนขึ้นมาส่วนจากล่างขึ้นบน แล้วยังใส่ถุงไว้ จากนั้นได้เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปมารับตนเพื่อนำเอาถุงที่ยัดใส่ชิ้นส่วนอวัยวะไปทิ้งลงบ่อน้ำตรงข้ามคลองชลประทาน (เดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง 2 เที่ยว)
จากนั้นได้หิ้วถุงที่ใส่ชิ้นส่วนอวัยวะที่เหลือ 2 ถุง ไปทิ้งที่ถังขยะหน้าปากซอยอพาร์ทเม้นของตน โดยตนได้เอาเงินสดของแฟนสาวติดตัวมาด้วย จำนวน 4,050 บาท จากนั้นวันนี้ (24 มี.ค.2569) ช่วงเช้าตนได้เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางมาที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี เวลาประมาณ 08.00 น.ตนเดินทางมาถึงสนามบินอุดรธานี
ตนได้นั่งเล่นอยู่ภายในสนามบินอุดรธานี จนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ได้เรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปเพื่อพาตนเองมาส่งที่จังหวัดหนองคาย เพื่อจะเดินทางออกไปยังประเทศลาว จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ ตม.จ.หนองคาย จับกุมตัวได้ในที่สุด
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