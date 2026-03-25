แม่เห็นร่างล้มทั้งยืน กอดศพลูกชายร่ำไห้ ขี่จยย. เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ล้มขวางถนน กระเด็นตกคูน้ำข้างทางเสียชีวิตสลด ด้าน คนเห็นเหตุการณ์เผยนาทีพบร่าง
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ร.ต.ท.อิศรา กนกวิริยากร รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนต้นไม้ตกลงไปในคูน้ำข้างทาง บนถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ใกล้โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ม.13 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธร เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรา
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นมาจากคูน้ำข้างทาง โดยขณะนำขึ้นมาผู้ประสบเหตุยังอยู่ในอาการหมดสติ เจ้าหน้าที่ได้พยายามทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ แต่ไม่เป็นผล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทราบชื่อคือ นายฉัตรมงคล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตรวจสอบสภาพศพพบกะโหลกศีรษะบริเวณหน้าผากยุบ มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะ โดยก่อนหน้านี้อยู่ในลักษณะคว่ำหน้าจมน้ำอยู่ในคู มีกิ่งไม้ทับร่างอยู่ โดยในคูน้ำยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจมอยู่ครึ่งคัน เป็นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
นอกจากนี้ บริเวณจุดเกิดเหตุ ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่หักล้มขวางถนน ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันลากเข้าข้างทางก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง
ต่อมาแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ร้องไห้ฟูมฟายเมื่อเห็นร่างของลูกชายนอนอยู่ตรงหน้า ถึงกับล้มทั้งยืนก่อนจะโผเข้ากอดศพลูกชาย สร้างความสลดใจให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
จากการสอบถาม นายธนนนท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะขับรถกำลังจะกลับบ้านหลังเลิกงาน พบต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่ เมื่อขับผ่านไปแล้วรู้สึกผิดสังเกต จึงถอยรถกลับมาดู ก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์และร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในคูน้ำ จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบทันที
เบื้องต้นแพทย์ได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อทำการผ่าชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ก่อนจะให้ญาตินำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง