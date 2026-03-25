แสงเพลิงแดงฉาน ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิล ระยอง เสียงระเบิดดังสนั่น ระดมรถน้ำดับเพลิงนานกว่า 1 ชั่วโมง ด้าน เจ้าของกิจการ เผยต้นเพลิงก่อนไฟลามลุกไหม้รุนแรง

เมื่อเวลา 03.15 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่ง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ รถน้ำดับเพลิงจากองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง

ที่เกิดเหตุมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ เพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง แต่การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความลำบาก โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ซึ่งเพลิงได้เผาไหม้วัสดุ และของเก่าที่เตรียมนำไปรีไซเคิลได้รับความเสียหาย

ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิล

แสงเพลิงแดงฉาน ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิล ระยอง เสียงระเบิดดังสนั่น ระดมรถน้ำดับเพลิงนานกว่า 1 ชั่วโมง ด้าน เจ้าของกิจการ เผยต้นเพลิงก่อนไฟลามลุกไหม้รุนแรง

เบื้องต้น เจ้าของกิจการโรงงานรีไซเคิล ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนเกิดเหตุมีเพลิงไหม้โรงยางซึ่งอยู่ด้านหลัง จากนั้นเพลิงได้ลุกลามเข้ามาที่โรงงานรีไซเคิลและเผาไหม้ของเก่าที่กองเตรียมไว้เพื่อนำไปรีไซเคิล แต่เนื่อจากวัสดุบางชนิดติดไฟง่ายจึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงและลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ไฟไหม้โรงงานรีไซเคิล

ด้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลวกแดง และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จะสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุรวมทั้งมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงต่อไป

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