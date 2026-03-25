ปล่อยตัว ปลัดอำเภอ พร้อมพวก คดีฆ่าฝังดินลูกบ้าน ออกจากเรือนจำ เผยสาเหตุ ด้าน น้องสาวผู้เสียชีวิต ผวา หวั่นไม่ปลอดภัย-ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 น.ส.นรกมล (ขอสงวนนามสกุล) ลูกสาวของนายทรงพล (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งถูก นายวีรยุทธ (ขอสงวนนามสกุล) ปลัดอำเภอ กับพวกรวม 5 คน อุ้มฆ่า คืนวันที่ 26 ธ.ค.ต่อเนื่อง 27 ธ.ค. และพบศพค่ำวันที่ 28 มี.ค. ถูกซ่อนเร้นในบ่อน้ำหลังบ้าน 1 ใน 5 คน ก่อนที่ศาลอนุมัติหมายจับ และฝากขังในวันที่ 31 ธ.ค.2568 พร้อมคัดค้านการประกันตัว
ล่าสุดวันที่ 25 มี.ค.2569 นายวีรยุทธ กับพวกรวม 5 คน ได้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากหมดอำนาจฝากขัง 84 วัน ในวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากสั่งฟ้องไม่ทัน
โดยจากหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญาคดีดังกล่าว กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดและเป็นกรณีความตายเกิดในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องสรุปสั่งฟ้องไปยังอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 โดยส่งไปเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2569 และต้องมีการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
ต่อมาสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตภาค 8 ได้พิจารณาคดีแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีฆาตกรรมผู้ตายสู่ผู้อื่นทำให้ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ซึ่งอัยการสูงสุดเท่านั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
จึงส่งสำนวนกลับให้พนักงานสอบสวน และการยื่นสั่งฟ้องต่อศาลจะต้องมีสำนวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดไชยายื่นคำร้องไต่สวนต่อศาลจังหวัดไชยาในวันที่ 16 มี.ค. และศาลนัดไต่สวนในวันที่ 19 พ.ค.
ดังนั้นนับตั้งแต่วันที่พนักงานสอบสวนได้เริ่มทำสำนวน (31 ธันวาคม ฝากขัง) ไปจนถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนการตายเป็นระยะเวลารวม 142 วันซึ่งเกินกว่าระยะเวลาฝากขังผู้ต้องหาที่ได้เพียง 84 วัน เป็นเหตุไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้ทันในวันสุดท้ายของการฝากขังคือวันที่ 24 มี.ค.2569
มีรายงานข่าวว่า หลังจากที่ น.ส.นรกมล ลูกสาวของนายทรงพล ทราบว่าได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ได้เกิดความกังวลหวาดกลัวและกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว และร้องไห้ตลอดเวลาถามหาความยุติธรรม