เมืองกาญจน์ กวาดล้างยาเสพติด เจ้าหน้าที่ บุกรวบคากุฏิ พระเสพยาบ้า โดนจับได้ยิ้มหวานให้กล้อง คุมตัวสึก ดำเนินคดีทันที อีก2 คดี จับค้า-ส่งยา
วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รอง ผวจ.กาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครอง 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ ตร.ทั้ง 21 สถานี
บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงานเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ทั้งในเมือง ชุมชน และหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาล อย่างเข้มข้น และรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบแบบวันต่อวัน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ 98 ตำบล 959 หมู่บ้าน และ 206 ชุมชน
โดยเมื่อวันที่ 24 มี.ค.เวลาประมาณ 12.30 น. นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย พ.ต.อ.นัฐพงศ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผกก.สภ.บ่อพลอย พ.ต.ท.วิษณุ พงศ์พันธุ์อนุสรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.บ่อพลอย พ.ต.ท.คณิต แผนสมบูรณ์ สว.สส.สภ.บ่อพลอย ได้รับแจ้งจากว่า พระพันธุ์ กับ พระต้อม พระลูกวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บ่อพลอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อพลอย ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ไปถึงพบพระสงฆ์ทั้ง 2 รูปอยู่ภายในวัด เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมให้นำพาตรวจค้นภายในกฎิ ผลปรากฏว่ากุฏิ พระต้อม อายุ 35 ปี ชาว ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี พบยาบ้า 2 เม็ดครึ่ง ส่วนกุฏิพระพันธุ์ อายุ 31 ปี ชาว ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พบยาบ้า 7 เม็ด ขณะถูกจับกุมตัว พระทั้ง 2 รูปไม่มีอาการสะทกสะท้านต่างใด้อีกทั้งยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแบบสบายใจอีกด้วย
โดยพระสงฆ์ทั้ง 2 รูปให้การยอมรับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของตัวเองมีไว้เพื่อเสพจริง เจ้าหน้าที่จึงนิมนต์เจ้าอาวาสมาทำพิธีเพื่อให้พระทั้ง 2 รูปสึกจากความเป็นพระ จากนั้นจึงนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.บ่อพลอย และจากการตรวจปัสสาวะ พบฉี่พบเป็นสีม่วง
จึงดำเนินคดีนายนายต้อมและนายพันธุ์ ในข้อกล่าวหา มีไว้ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)หรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย ส่วนที่มาของยาบ้าอยู่ระหว่างการสอบสวน
ต่อมาเวลา 18.00 น.ของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน ได้รับการประสานจาก พ.ต.ท.สุรัตน์ ว่องมหาชัยกุล สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี ให้นำกำลังไปร่วมปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการมั่วสุมยาเสพติดที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 3 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย
สามารถจับกุมตัว นายดิเรก (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 5 ถุง นับรวมกันได้ 879 เม็ด หลังจากจับกุมตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลาง เจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.บ่อพลอย
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่า สั่งซื้อยาบ้ามาจากเพื่อน 20 ถุง (4,000 เม็ด) ในราคาถุงละ 2,300 บาท จากนั้นนำไปจำหน่ายให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ในราคาถุงละ 2,500 บาท ได้กำไรถุงละ 300 บาท บางส่วนเก็บเอาไว้เสพเอง
โดย 5-6 เดือนที่ผ่านมาตนทำในลักษณะนี้มาแล้ว 10 ครั้ง หลังจากผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่ รพ.บ่อพลอย ผลการตรวจยืนยันว่ามาสารเสพติดในร่างกาย
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อพลอยดำเนินคดีในข้อกล่าวหา กระทำความผิดฐาน “จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย” ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อีก 1 คดี เกิดขึ้นในท้องที่ สภ.สังขละบุรี นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผกก.สภ.สังขละบุรี พ.อ.ธวัลธรณ์ พุฒิธนพิศุทธิ์ ผกก.ตชด.13 พ.อ.ปิยเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.ต.ต.มนัส พร้อมศักดิ์โสภณ รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.คณิสร มณีรัตน์ รอง ผกก.หน.ร้อย ตชด.134 พ.ต.ท.ประดิษฐ์ แร่เพชร สวป.สังขละบุรี ว่าที่ พ.ต.ขยันธร ชูกลิ่น ผบ.ร้อย ตชด.134
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสาย 323 บริเวณจุดตรวจร่วมจงอั่ว หมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ต่อมาเวลา 18.00 น.พบชายวันรุ่นขับขี่รถจักยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 125 i สี น้ำเงิน หมายเลขทะเบียนกาญจนบุรี มาจากทางด้านอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าอำเภอทองผาภูมิ เมื่อมาถึงด่านเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น จากการตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ชายวัยรุ่นรายดังกล่าวมีอาการคล้ายคนเสพยาเสพติดมาใหม่ๆ เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่ รพ.สังขละบุรี
ระหว่างรอผลตรวจจากคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่สังเกตพบว่าชายวัยรุ่นรายดังกล่าวเริ่มมีท่าทางพิรุธให้เห็นมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นเสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างละเอียด พบยาบ้ามัดด้วยหนังยางพันด้วยสายไฟสีดำซุกซ่อนเอาไว้บริเวณกระเป๋าด้านในของเสื้อคลุม 5 ถุง รวม 1,000 เม็ด พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 ที่กระเป๋ากางเกงขวา 1 นัด
ส่วนผลการตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)อยู่ในร่างกาย เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.สังขละบุรี ทราบชื่อต่อมาคือ นายอนุชิต (สงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี ชาว ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
นายอนุชิต ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่า ยาบ้าจำนวนดังกล่าวเป็นของเพื่อนที่ร่วมเสพยาเสพติดด้วยกัน โดยเพื่อนว่าจ้างให้ตนนำยาบ้าจำนวนดังกล่าวไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่บ้านท่าน้ำตื้น ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี ในราคา 5,000 บาท ระหว่างเดินทางก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
หลังจาก นายอนุชิต ให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนที่จะขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการในภายหลังต่อไป