ตร.ทองหล่อ นำตัว “เจ๊ตุ้ม” คดีฉ้อโกงประชาชน ฝากขัง ศาลอาญากรุงเทพใต้ คัดค้านประกันตัว เกรงหลบหนี ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ รับมีปัญหาเรื่องการเงิน-การลงทุน

25 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ตำรวจ สน.ทองหล่อ ออกหมายจับ น.ส.ศิประภา ปัญญาหิตานนท์ อายุ 45 ปี หรือ “เจ๊ตุ้ม” เปิดเพจรับฝากซื้อขายกระเป๋า รองเท้า แบรนด์เนมชื่อดัง อีกทั้งมีหน้าร้านชื่อ Brandlover Bangkok ย่านทองหล่อ ก่อนเชิดเงินรับซื้อขายฝาก กระเป๋าแบรนด์เนม

โดย ผู้เสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไฮโซ ประมาณ 60 คน แจ้งความไว้ที่ สน.ทองหล่อ ตั้งแต่ช่วงปลาย ปี’68 รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 100 ล้านบาท

ต่อมา กลุ่มผู้เสียหาย จำนวนมาก รวมตัวกันนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อ ศูนย์รับแจ้งความกรมบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กระทั่งเมื่อ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา หลัง “เจ๊ตุ้ม” เมื่อทราบว่า ตนเองมีหมายจับ คดีฉ้อโกงประชาชน จึงเดินทางมาพร้อมทนายความ เข้ามอบตัวตามหมายจับ ข้อหา ฉ้อโกงประชาชน

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มี.ค. ที่ สน.ทองหล่อ พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ สั่งการพนักงานสอบสวน นำตัว “เจ๊ตุ้ม” น.ส.ศิประภา ฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อม คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายราย และมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก และเกรงว่า ผู้ต้องหาจะหลบหนี

ทั้งนี้ ในระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเพื่อส่งศาล เมื่อ “เจ๊ตุ้ม” เห็นสื่อมวลชนบันทึกภาพ ก็รีบนำกระเป๋ามาปิดหน้า และไม่ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน

พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เผยว่า ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ตามหมายจับของ สน.ทองหล่อ นั้น ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ และให้การว่า มีปัญหาเรื่องการเงิน และการลงทุน

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