สลดชายถูกทุบเสียชีวิตคาบ้าน ญาติสงสัยหนุ่มเพิ่งพ้นคุกก่อเหตุ เผยเสียใจและยังทำใจไม่ได้ วอนตำรวจล่าคนร้าย
วันที่ 25 มี.ค. 2569 กรณีนายธีระวัฒน์ อายุ 36 ปี ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวน ทำร้ายด้วยการเอาไม้ทุบบริเวณใบหน้า จนเสียชีวิตที่บ้าน ในพื้นที่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีคนไปพบศพเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุชาวบ้านและญาติมีความผิดสังเกตว่านายเอ (นามสมมติ) คนในหมู่บ้านที่เพิ่งพ้นออกจากเรือนจำในคดียาเสพติด กลับมาถึงบ้านได้แค่วันเดียวก่อนเกิดเหตุ ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
นำมาสู่การตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนก่อเหตุหรือไม่ เนื่องจากบ้านหลังที่พบศพเป็นบ้านของ นายเอ ที่เพิ่งออกจากเรือนจำมา
สอบถาม นายแสวง อายุ 66 ปี ลุงของนายเอ เล่าว่า ตนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แต่เพียงว่าตอนกลางวันเห็นผู้ตายมาเล่นที่บ้าน
ส่วนหลานที่เพิ่งออกจากคุกมาตนไม่ทราบว่าทั้งสองคนรู้จักกันหรือไม่ ยอมรับว่าคืนนั้นตนนอนอยู่ภายในบ้าน แต่ตอนเช้าตื่นมาไม่เห็นอะไร เพราะเดินออกไปทางหลังบ้าน
นางประชุม อายุ 66 ปี แม่ผู้ตาย เล่าว่า ตอนนี้ยังงงว่าลูกชายถูกทำร้ายจนตายได้อย่างไร เพราะลูกชายไม่ใช่เป็นคนก้าวร้าวไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใคร รับจ้างหากินไปวันๆ
คนก่อเหตุโหดร้ายมากจากที่ฟังจากหมดน่าจะตีซ้ำหลายครั้งจนใบหน้ายุบ อยากให้คนร้ายมามอบตัวหรือให้ตำรวจตามจับกุมมาโดยเร็วให้มารับโทษตามกฎหมาย