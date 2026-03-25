ทหารพราน ฉก.นราธิวาส ลาพักกลับบ้าน นั่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส คาดฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 24 มี.ค.2569 บริเวณบ้านโผลง หมู่ 5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อส.ทพ.ดรุณ ดารอเฮง กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ถูกคนร้ายลอบยิงขณะอยู่บริเวณระเบียงบ้านพัก ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าคนร้ายคาดมีประมาณ 2 คน แต่งกายชุดสีดำ ใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดก่อนหลบหนีไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนเล็กยาว AK-47 ตกอยู่หลายปลอก และเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ พร้อมสนธิกำลัง 3 ฝ่ายเพื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้าน หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส โพสต์ข้อความไว้อาลัย ความว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้เสียสละ อส.ทพ.ดรุณ สังกัด ร้อย.ทพ.4813
เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต ขณะช่วงลาพักกลับบ้าน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 พื้นที่บริเวณบ้านโผลง ต.ต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ขณะที่ พล.ต.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ระบุว่า ผมในฐานะผู้บังคับบัญชา และในฐานะพี่น้องร่วมอุดมการณ์ ขอส่งดวงวิญญาณของทหารกล้า “ดรุณ” กลับสู่อ้อมกอดของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความภาคภูมิใจ
การจากไปของดรุณ ไม่ใช่แค่การสูญเสียกำลังพลของกรมทหารพรานที่ 48 แต่นี่คือการสูญเสีย “ลูกหลานที่แท้จริงของนราธิวาส” ผู้ชายคนหนึ่งที่เลือกสวมชุดพรานดำ ไม่ใช่เพื่อมารบกับใคร แต่เพื่อมาปกป้องบ้านเกิด เพื่อมาแจกขนมและรอยยิ้มให้เด็กๆ ในวันฮารีรายอ และเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่ง หมู่บ้านโผลงและอำเภอสุไหงปาดีแห่งนี้ จะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิม
ถึงครอบครัวของดรุณ..
ผมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขอยืนยันต่อหน้าทุกท่านว่า ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตน้องชายคนนี้ไว้ได้ในขณะที่เขากำลังพักผ่อนอยู่กับคนที่เขารัก แต่ขอให้ทุกท่านภูมิใจเถิดครับว่า ดรุณได้ทำหน้าที่ของ “ชายชาติทหาร” และ “ศาสนิกชนที่ดี” อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว เขาเสียชีวิตในขณะที่มือทั้งสองข้างสะอาดบริสุทธิ์ ไม่เคยประทุษร้ายใคร มีเพียงหัวใจที่ต้องการรับใช้แผ่นดิน
ถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง…
การลอบกัดคนที่ไม่มีทางสู้ในยามพักผ่อน ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนบ้าน ไม่ใช่การกระทำของผู้กล้า แต่มันคือการประกาศความพ่ายแพ้ทางอุดมการณ์ที่ต้องใช้ความขลาดเขลามาต่อสู้กับความดีงาม การกระทำของพวกคุณในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัว แต่มันกลับยิ่งตอกย้ำให้เราเห็นว่า “เราต้องยืนหยัดเคียงข้างประชาชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น” เพื่อไม่ให้ใครต้องมาตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายเช่นนี้อีก
แด่… อส.ทพ. ดรุณ
น้องชาย… หน้าที่บนโลกใบนี้ของเจ้าสิ้นสุดลงแล้ว ความดีที่เจ้าทำไว้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกอยู่ในหัวใจของพวกเราชาว ฉก.นราธิวาส ตลอดไป เกียรติยศของเจ้าจะได้รับการเชิดชู และครอบครัวของเจ้าคือกองทัพที่จะต้องดูแลเสมือนครอบครัวของเราเอง
ขอให้ดวงวิญญาณของ อส.ทพ. ดรุณ สถิตอยู่ในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ์) ตลอดกาล
ด้วยเกียรติและสดุดี