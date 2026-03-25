สุดสลด คุณตาวัย 70 ปี จุดไฟเผาใบไผ่ เพลิงลุกลามรวดเร็วหนีไม่ทัน ถูกไฟคลอก นอนเสียชีวิตใต้ถุนบ้าน ด้าน กู้ภัย เผยพยายามตะโกนให้รีบหนีก่อนถูกไฟล้อม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ร.ต.อ.หญิง เหมรัตน์ ถาไชย พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณใต้สะพานคู่ ฝั่งต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลนครชุม และสมาคมกู้ภัยข่าวภาพ

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูง พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดกั้นเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยใช้เวลาไม่นานจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนตัวบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังแล้วเนื่องจากเป็นบ้านไม้

ถูกไฟคลอก

สุดสลด คุณตาวัย 70 ปี จุดไฟเผาใบไผ่ เพลิงลุกลามรวดเร็วหนีไม่ทัน ถูกไฟคลอก นอนเสียชีวิตใต้ถุนบ้าน ด้าน กู้ภัย เผยพยายามตะโกนให้รีบหนีก่อนถูกไฟล้อม

จากการตรวจสอบภายในซากปรักหักพังบริเวณใต้ถุนบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องพบกับภาพสลดเมื่อพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย ถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโก ทราบชื่อคือ นายสุบิน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว

ถูกไฟคลอก

สอบถามเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ทำการจุดไฟเผาเศษใบไผ่ และกิ่งไม้บริเวณหลังบ้าน ซึ่งในระยะแรกเพลิงมีลักษณะเป็นเพียงกองไฟขนาดเล็ก เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ไฟเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้

ถูกไฟคลอก

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เห็นเหตุการณ์ได้พยายามตะโกนแจ้งให้ผู้เสียชีวิตรีบหนีออกมาจากตัวบ้านและประสานรถน้ำดับเพลิงเข้าสนับสนุน พร้อมช่วยนำตัวชาวบ้านข้างเคียงออกจากพื้นที่เกรงกว่าไฟจะลุกลามไปบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

แต่ว่าเพลิงได้โหมลุกไหม้เข้าสู่ตัวบ้านไม้เก่าอย่างรวดเร็ว คาดว่าในจังหวะที่ไฟเริ่มโหมหนัก นายสุบินพยายามจะหนีออกมาจากใต้ถุนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกเปลวเพลิงปิดล้อมทางออกจนเป็นเหตุให้ถูกไฟคลอก

ด้าน นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนครชุม ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย ขณะที่พนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ร่วมกันชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้น ก่อนจะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร และจะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดอีกครั้งตามกฎหมายต่อไป

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