จิสด้า เปิดข้อมูลดาวเทียม จุดความร้อนไทย พุ่งปรี๊ด 2,145 จุด เกินครึ่งไหม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์-ป่าสงวน ส่วน ประเทศเพื่อนบ้าน ฮอตสปอต ปะทุระอุ เกินหมื่นจุด

25 มี.ค. 69 – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงานจุดความร้อนในประเทศไทย โดยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS พบจุดความร้อนของไทยพีคพุ่งสูงถึง 2,145 จุด

โดยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,005 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 884 จุด พื้นที่เกษตร 98 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 80 จุด พื้นที่เขต สปก. 71 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด

ในขณะที่ จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากที่สุด เมียนมา 6,495 จุด ลาว 3,047 จุด เวียดนาม 683 จุด กัมพูชา 631 จุด และมาเลเซีย 178 จุด

ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th/fire

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