ตรัง ภัยแล้งรุนแรง หนักกว่าทุกปี ลิงหางยาวกว่า 300 ตัว หิวโซ ทนไม่ไหว ลงภูเขาปินะ บุกกุฏิวัดดังห้วยยอด ขอพระกิน น้ำ-อาหาร เจ้าอาวาส บอกบุญชาวบ้าน ซื้อกล้วยอ้อย-ผลไม้ บริจาคช่วย จ๋อ
25 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเขาปินะ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พระอธิการบุญเลิศ เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาปินะ นำกล้วยน้ำว้าสุก ไปให้ลิงหางยาว ที่พากันยกพวกลงมาจากเขาปินะ เป็นฝูงๆ ละ 40-120 ตัว โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ฝูงหรือกว่า 300 ตัว
ซึ่งแต่ละฝูงจะผลัดเปลี่ยนกันลงมาหาน้ำ หาอาหาร ถึงกุฎิเจ้าอาวาส เนื่องจากปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ใบหญ้าแห้งเฉา แหล่งน้ำเหือดแห้ง ลิงจึงพากันมาขออาหารจากพระกิน
ด้วยการลงมานั่งหน้ากุฎิ หรือนั่งบนระเบียง รอจนกว่า พระจะนำอาหารมาให้ แต่ไม่เคยเกเร หรือทำลายข้าวของของทางวัด แต่อย่างใด ทำให้ พระสงฆ์ พากันสงสาร และนำเศษอาหาร หรือผลไม้ที่เหลือ ไปให้กับลิง
ซึ่งหากลิงได้กินแล้วก็จะสงบนิ่งและกลับขึ้นไปบนภูเขา แต่หากวันไหนไม่มีอาหารหรือน้ำ ฝูงลิงก็จะนั่งเฝ้าทั้งวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น จะมีฝูงลิงหางยาวนับร้อยตัว มานั่งคอยอยู่ตามระเบียงรอบวัด โดยมีการรื้อค้นเศษอาหารในถังขยะ และขย่มต้นไม้ เพื่อเรียกให้ พระออกมาให้อาหารลิง
แต่ไม่เคยทำร้ายชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยว เพราะถูกพระสงฆ์ในวัดพยายามสอนให้อยู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ทำลายสิ่งของ และไม่ทำร้ายใคร
ซึ่งปีนี้ยังมี ลิงนับร้อยตัว อพยพ ไปอยู่ภูเขาอีกลูก ห่างจากวัดเขาปินะ ประมาณ 500 เมตร เนื่องจากขาดแคลนอาหารและน้ำ อย่างหนัก ทำให้พระลูกวัดต้องคอยแบ่งกล้วยไปให้บ้าง เพราะที่ใหม่ก็มีอาหารไม่เพียงพอเช่นกัน
ซึ่งความเดือดร้อนของลิงหางยาว ภายในวัดเขาปินะ ทำให้ พระอธิการบุญเลิศ โพสต์บอกบุญลงเฟซบุ๊กของทางวัด เพื่อขอให้ญาติโยม แบ่งปันอาหารที่เหลือมาให้กับลิง เพื่อบรรเทาความอดอยาก เนื่องจากหลายตัวมีลูกอ่อน ทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง นำผลไม้มาให้เป็นประจำ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหมัน ทำให้ประชากรลิงเพิ่มขึ้นทุกปี
ลำพังอาศัยข้าวก้นบาตรของพระที่วัดกิน ก็มีไม่เพียงพอ ทำให้ลิงหลายตัวออกไปหากินข้างนอก ถูกรถชนตายบ้าง สุนัขกัดตายบ้าง คนไล่ตีเอาบ้าง
พระอธิการบุญเลิศ เจ้าอาวาสวัดเขาปินะ จึงอยากให้ชาวบ้าน สังเคราะห์เพื่อนร่วมโลก ด้วยการนำอาหารและผลไม้ ที่เหลือกินเหลือใช้ ไปบริจาคให้กับลิงในช่วงหน้าแล้งนี้เท่านั้น เพราะหากมีฝนตกลงมา ฝูงลิง ก็จะไม่ลงมาที่กุฎิพระ
ส่วนใครสนใจ สามารถติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก ของวัดเขาปินะ อ.ห้วยยอด จ.ตรังได้ทุกวัน หรือติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์พระอธิการบุญเลิศฯ โทร 093-6150090
ด้าน พระอธิการบุญเลิศ กล่าวว่า ปีนี้รู้สึกว่าแล้งรุนแรงกว่าหลายๆ ปี อากาศก็ร้อนมากหนักกว่าปีที่แล้ว พืชพรรณก็แห้งแล้งเร็ว หมดอาหารเร็วในปีนี้ พออาหารหมด ลิงก็จะลงมาขออาหารที่บริเวณกุฎิของตน มีลิง 1-2 ตัว โผล่หน้าไปบอกว่า ไม่มีอะไรจะกินแล้ว
ถ้าเขาลงไปที่กุฎิ ก็เป็นสัญญาณบอกว่า อาหารหมด ถ้ามีอาหารเขาก็จะไม่ไป พระจึงต้องออกไปหาปัจจัยเท่าที่มีอยู่ ไปหาซื้อกล้วยมาให้เอง และได้บอกบุญไปทางเฟซบุ๊กของวัด ซึ่งญาติโยมก็มากันเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่เพียงพอ
ซึ่งปฏิเสธว่า ไม่มีลิงไปรื้อค้นข้าวของ มีแต่มาเพ่นพ่านอยู่ใกล้กุฎิ เพื่อใกล้ชิดกับมนุษย์ให้มากที่สุด บ่งบอกว่า เขาไม่มีอาหาร แต่ไม่เคยทำร้ายใคร ยืนยันลิงวัดเขาปินะ นิสัยดี
ส่วนใครอยากร่วมบริจาค ติดต่อมาทาง พระอธิการบญเลิศ เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาปินะ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 093-6150090 โดยพบลิงลงมาเยอะ ในช่วงเช้าและเย็น