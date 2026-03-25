พี่ช็อก ได้ยินเบรกดังผิดปกติ ออกไปดูสุดเศร้า น้องชายถูกรถไฟชนเสียชีวิต คนขับเผย เบรกฉุกเฉินตั้งแต่ระยะประมาณ 100 เมตร แต่ผู้ตายไม่หนี ทำให้พุ่งชนจังๆ
เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 ร.ต.ท.มโนรมย์ เรียมทอง พนักงานสอบสวน สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รับแจ้งเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต บริเวณทางข้ามรถไฟบ้านกำแพง ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย หลังรับแจ้งจึงรีบประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง พบ รถไฟดีเซลรางท้องถิ่น ขบวนที่ 421 เส้นทางนครราชสีมา–อุบลราชธานี จอดนิ่งอยู่บนราง ห่างจากจุดชนเล็กน้อย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยตื่นตระหนกของชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ บริเวณกลางรางพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือ นายสมพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ร่างกายถูกแรงชนอย่างรุนแรง มีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะ เป็นภาพที่สะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง จุดเกิดเหตุเป็นทางลักผ่านที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เดินข้ามรางรถไฟไปมาเป็นประจำ แม้จะไม่ใช่จุดข้ามอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน
นายณรงค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี พี่ชายผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า น้องชายของตนมีอาการป่วยทางจิตเวช มีบัตรผู้ป่วย และมักมีอาการซึม เบลอ ไม่ค่อยรับรู้สิ่งรอบตัว แต่ไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว โดยทั้งสองคนอาศัยอยู่คนละฝั่งของทางรถไฟ ตนอยู่หมู่ 1 ส่วนผู้ตายอยู่หมู่ 12 ซึ่งต้องข้ามรางรถไฟเพื่อไปมาหาสู่กัน
โดยปกติน้องจะเดินข้ามมาหาตนทุกวัน มากินข้าวที่บ้านเป็นประจำ ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ก่อนเกิดเหตุไม่นาน คาดว่าน้องชายกำลังจะเดินข้ามมาที่บ้านของตนเพื่อกินข้าวตามตามปกติ กระทั่งได้ยินเสียงรถไฟเบรกดังสนั่นผิดปกติ จึงรีบวิ่งออกมาดู ก่อนจะต้องช็อกเมื่อพบว่าร่างที่ถูกรถไฟชนเสียชีวิตนั้น คือ น้องชายของตนเอง
ด้าน พนักงานขับรถไฟ ให้การว่า ขณะขับขบวนมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าว พบผู้ตายกำลังเดินข้ามรางรถไฟ จึงรีบส่งสัญญาณแตรเตือนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตัดสินใจเบรกฉุกเฉินตั้งแต่ระยะประมาณ 100 เมตร
อย่างไรก็ตาม แม้จะพยายามหยุดรถอย่างเต็มที่ แต่ผู้ตายกลับยืนนิ่งอยู่บนราง ไม่ยอมขยับหลบหนี ทำให้ไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทัน ก่อนพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการใช้ทางลักผ่านบริเวณรางรถไฟ ซึ่งแม้จะสะดวกในการสัญจร แต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการ เพราะจุดนี้เกิดเหตุมาแล้วหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจไม่ทันระวัง หรือไม่สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ เนื่องจากอาการป่วยทางจิตเวช ทำให้ไม่หลบรถไฟที่กำลังวิ่งเข้ามา
เบื้องต้น ทางครอบครัวไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป