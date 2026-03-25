ศาลพิจิตรสั่งจำคุก 1 ปี 1 เดือน 38 ลูกศิษย์อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน ใช้ก้อนหิน-หนังสติ๊ก-ปืนลม ยิงใส่นายอำเภอ-จนท. แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษ กำหนดไว้ 4 ปี

จากกรณีนายสุเมธ เมธีพัฒนาพิพัฒน์ นายอำเภอโพทะเล พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และ อส.รวมกว่า 10 นาย เข้าแจ้งความที่ สภ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อเอาผิดกลุ่มลูกศิษย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน องค์เก่าที่มรณภาพไปแล้ว ใช้ก้อนหิน หนังสติ๊ก ปืนลม ลูกแก้ว และหัวกระสุนเหล็กยิงใส่ ขัดขวางเจ้าพนักงาน

ขณะนำเจ้าอาวาสวัดบางคลานองค์ใหม่เข้าวัด โดยแจ้งข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินภายในวัด จากเหตุการณ์ปฏิบัติการทวงคืนวัดให้เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2566 โดยมีผู้ต้องหาทั้งหมด 38 คน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 ที่ศาลจังหวัดพิจิตร ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้ เบื้องต้นศาลสั่งจำคุกผู้ต้องหาทั้งหมด 38 คน คนละ 1 ปี 1 เดือน และปรับ 45,000 บาท

ศาลให้โอกาสจำเลยเป็นพลเมืองดี โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ กำหนดไว้ 4 ปี และคุมความประพฤติมีกำหนด 2 ปี รายงานตัว 8 ครั้ง พร้อมให้เข้ารับการอบรมจริยธรรมและห้ามก่อความวุ่นวายภายในวัด

นอกจากนี้ยังให้ชดใช้ต่อทรัพย์สินของกรมการปกครองที่ทำรถของราชการพัง 18,000 บาท แต่ศาลยังยกเว้นจำเลยที่ 7 และ 15 ติดคุก ที่ต้องคดีทำร้ายกักขังหน่วงเหนี่ยว และทำให้เสียทรัพย์วัดบางคลาน ซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำพิจิตร ศาลเพิ่มโทษ และให้จำคุกคนละ 2 ปี 4 เดือน

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