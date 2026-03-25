ร้านอาหารตามสั่ง ขาย 20-25 มานาน อั้นไม่ไหวขอปรับราคา รับพยายามพยุงราคาเดิมแล้ว แต่ต้นทุนวัตถุดิบขยับขึ้นทีละ 50 บาท

25 มี.ค. 69 – จากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลให้น้ำมันขาดแคลนในหลายพื้นที่ รวมถึงมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทบเป็นลูกโซ่ต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในวงกว้าง

ล่าสุด “ร้านกะดา” ร้านอาหารตามสั่งชื่อดังย่านถนนเทศบาล 6 จ.ยะลา ซึ่งเป็นที่พึ่งนักเรียน-นักศึกษา ชาวบ้านที่รายได้ไม่สูง หลังจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียง 20 บาท จำเป็นต้องประกาศปรับราคาบางเมนูเพื่อความอยู่รอด หลังแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุด

คุณยาซมิน ซิตีมะนุง ผู้ดูแลร้านรุ่นปัจจุบัน เปิดเผยว่า ร้านพยายามพยุงราคาเดิมมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ขยับขึ้นครั้งละกว่า 50 บาท เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว ส่งผลให้การลงทุนต่อวันสูงถึง 5,000-6,000 บาท

ก่อนหน้านี้เราแทบไม่มีกำไร เพราะของทุกอย่างขึ้นราคาทั้งหมด จนตอนนี้เราอั้นไม่ไหวจริง ๆ จึงต้องขอปรับราคาขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ร้านยังคงเปิดต่อไปได้ เพื่อให้กระทบต่อกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาให้น้อยที่สุด

ร้านเลือกปรับราคาเพิ่มเพียง 4-5 บาท โดยยังคงปริมาณความอิ่มเท่าเดิม เมนูไก่ ปรับจาก 25 บาท เป็น 29 บาท เมนูเนื้อ ปรับเป็น 35 บาท เมนูประหยัดข้าวไข่เจียวคงราคาเดิมที่ 20 บาท

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