ชลบุรี ตม.3 เปิดปฏิบัติการ บุกทลายวิลล่าหรู กลางเมืองพัทยา จับกุมชาวอินเดีย 25 ราย ลักลอบดัดแปลงสถานที่ เปิดเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ เงินหมุนเวียน ต่อปี700ล้าน

25 มีนาคม 2569 – ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ท.ภานุมาศ บุญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการฯ และ พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

สั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ลงพื้นที่ตรวจค้นวิลล่าหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์

จากการเข้าตรวจสอบพบว่า วิลล่าดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา โดยเฉพาะบริเวณโรงจอดรถถูกดัดแปลงเป็นห้องกระจกลักษณะออฟฟิศ ปิดบังสายตาจากภายนอกอย่างมิดชิด เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าภายใน พบชาวอินเดีย 25 ราย กำลังปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และแอดมิน ดูแลลูกค้า

จากการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญในคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ 3 เว็บไซต์ใหญ่ ซึ่งมีชื่อลงท้ายด้วย “777” โดยมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ 5.6 ล้านรูปี หรือคิดเป็นมูลค่าราว 700 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ รวมกว่า 80 รายการ พร้อมตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดถือวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เข้ามาในประเทศไทย

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่พึงมี” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายนายทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป

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