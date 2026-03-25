รถบรรทุกน้ำมัน ดีเซล 4 หมื่นลิตร พลิกคว่ำ ขณะเตรียมนำไปส่ง สปป.ลาว ด้านคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย ยอมรับทางลาดชันมาก และไม่ชินถนนสายนี้
25 มี.ค. 69 – ทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง พร้อม ว่าที่ ร.ต.ณฐพล นพณัฐธนากุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เฉลิมพระเกียรติ
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ กึ่งพ่วงบรรทุกน้ำมันดีเซล เสียหลักผลิกคว่ำลงข้างทาง บริเวณถนนหมายเลข 101 บ.ปางหก ม.5 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
จากการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวมี นายวิไล อายุ 46 ปี เป็นคนขับ ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย บรรทุกน้ำมันดีเซล จำนวน 40,000 ลิตร เตรียมนำน้ำมันจำนวนดังกล่าวไปยังด่านห้วยโก๋น เพื่อส่งต่อไปยัง เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว (เมืองชายแดนติดกับ จ.น่าน)
นายวิไล ระบุว่า ถนนค่อนข้างมีความลาดชัน และตนไม่ชินเส้นทาง จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามได้ประสานไปยัง บริษัท ปัทมวรรณ เตรียมได้ดำเนินการมาขนย้ายน้ำมัน และเก็บกู้ซากรถบรรทุกฯต่อไป