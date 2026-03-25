ชาวนาพิจิตร อัดรัฐบาล มะม่วงเหลือโลละ 2 บาท แต่ยังปล่อยนำเข้ามะม่วงเขมร ชี้ จ.พิจิตร มี สส. 3 คนจากพรรครัฐบาล ออกมาช่วยชาวบ้านบ้าง

25 มี.ค. 69 – นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชาวนา จ.พิจิตร เปิดเผยว่า สถานการณ์บ้านเมือง ขณะนี้ย่ำแย่อย่างหนัก ประชาชนต่างสงสัยในการบริหารงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ปัญหาน้ำมัน มีการกักตุนน้ำมัน ส่งออกน้ำมัน ทำให้คนในประเทศไม่เพียงพอ ต่อแถวรอซื้อน้ำมัน เข้าแถวยาวเหยียด

นอกจากนี้ ราคาข้าวยังตกต่ำอย่างมาก ราคา 5,000-6,000 บาท แต่ค่าปุ๋ย ค่ายา ราคาขึ้นเท่าตัว ชาวนาบางคนทำนากำไรแค่ 20 บาทต่อไร่ จะอยู่กันได้อย่างไร

อีกทั้ง ยังมีการปล่อยให้นำมะม่วงแก้วขมิ้น จากกัมพูชาเข้ามาในไทย ทั้งที่ประเทศไทยมะม่วงเองยังราคาตกต่ำเหลือกิโลละ 2-3 บาท ชาวสวนแทบอยู่กันไม่ได้แล้ว ในฐานะประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรเลยในการจะช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤต

นายจักรภฤต กล่าวต่อว่า พิจิตร มี สส. 3 คน จากพรรคภูมิใจไทย น่าจะออกมาต่อสู้ช่วยคนพิจิตรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคามะม่วงตกต่ำ จ.พิจิตร เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เป็นชาวนา ตนขอเรียกร้อง สส. ทั้ง 3 มาช่วยเกษตรกรอย่างเร่งด่วน สส. บางคน ครอบครัวเป็นเจ้าของตลาดไทย-ตลาดสี่มุมเมือง ในเมื่อท่าน เป็น สส. 3 เป็นพรรครัฐบาล เป็นแกนนำ ควรใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมด ช่วยประชาชนด้วย

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