นครศรีธรรมราช เมืองคอนสุดโหด ลูกพี่ โมโห ลูกน้อง ไม่ให้ยืมรถ ใช้เคียวฟันสาหัส พี่ชาย เห็น น้องชาย ถูกทำร้ายบาดเจ็บ ไม่ทน คว้ามีด 1 ฟุต เสียบจมด้ามติดกลางหลัง ลูกพี่ ตายคาที่
25 มี.ค. 69 – พ.ต.อ.ประภาส ศรีสังจร ผกก.สภ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำพนักงานสอบสวน แพทย์ รพ.ปากพนัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าตรวจสอบ เหตุฆ่ากันตาย บาดเจ็บ
ที่เหิกเหตุ ต.บางศาลา อ.ปากพนัง พบ ผู้เสียชีวิตคือ นายชนาธิป (ชูเสน) อายุ 29 ปี ชาวต.บางศาลา อ.ปากพนัง นอนเสียชีวิตอยู่บนถนน ทางเข้าบ้านเกิดเหตุ สภาพมีมีดเดือยไก่ยาวประมาณ 1 ฟุต ปักติดกลางหลังตายคาที่
ส่วนคนเจ็บทราบชื่อ นายปุรเชษฐ์ (ชูเสน) อายุ 27 ปี เป็นน้องชาย นายวีรยุทธ์ (ชูเสน) อายุ 29 ปี มือมีด ถูกนำส่ง รพ.ปากพนัง
จากการสอบสวนทราบว่า นายชนาธิป ผู้ตาย เป็นญาติผู้พี่ ส่วน นายปุรเชษฐ์ คนเจ็บ กับนายวีรยุทธ์ มือมีด 2 พี่น้อง เป็นญาติผู้น้อง
ก่อนเกิดเหตุ นายชนาธิป ผู้ตาย ได้ถือเคียวสำหรับตัดปาล์มไปหา นายปุรเชษฐ์ ผู้บาดเจ็บ เพื่อมายืมรถยนต์ ไปบรรทุกปาล์มแต่ไม่ได้ จึงมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง ก่อนที่ นายชนาธิป ใช้เคียวทำร้าย นายปุรเชษฐ์ จนได้รับบาดเจ็บ
ขณะนายวีระยุทธ์ มืดมีด อยู่ในเหตุการณ์ จึงเข้าช่วยน้องชาย ใช้อาวุธมีดแทงกลางหลัง นายชนาธิป เต็มแรง จนเสียชีวิต หลังเกิดเหตุนายปุรเชษฐ์ ถูกนำตัวส่ง รพ.ส่วนนายวีรยุทธ์ ได้รอมอบตัวกับตำรวจในเวลาต่อมา
พ.ต.อ.ประภาส ระบุว่า การสอบสวนประจักษ์พยานทราบว่า 2 ครอบครัวนี้มีปัญหาระหองระแหง เคยทะเลาะวิวาทกันมาก่อนแล้ว วันเกิดเหตุ นายชนาธิป ผู้ตาย ญาติผู้พี่ไปหา นายปุรเชษฐ์ ผู้บาดเจ็บ เอ่ยปากขอยืมรถยนต์ แต่นายปุรเชษฐ์ ไม่ยอม ทำให้มีปากเสียงกันก่อนบานปลายกลายเป็นการใช้อาวุธห้ามหั่นทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตและบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เข้าเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุ และจะสอบปากคำทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ต้องหาอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป