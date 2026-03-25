เจ้าของสวนผลไม้ผงะ เจองูจงอาง 2 ตัวใหญ่ยักษ์โผล่เกี้ยวพลอดรักกลางสวน รีบหนีแจ้งทีมพิทักษ์อสรพิษจังหวัดระยอง มาช่วยจับไปปล่อยห่างไกลชุมชน

วันที่ 25 ม.ค.2569 เจ้าหน้าที่ทีมพิทักษ์อสรพิษจังหวัดระยอง รับแจ้งจากเกษตรกรชาวสวน หมู่บ้านเขาพระบาท ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าพบงูจงอางขนาดใหญ่ 2 ตัวกำลังเกี้ยวผสมพันธุ์กันอยู่ในสวนข้างบ้าน โดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปขณะงูจงอาง 2 ตัว กำลังเกี้ยวกันไว้เป็นหลักฐาน ทีมพิทักษ์อสรพิษ ดูคลิปแล้วรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที

เมื่อไปถึงบริเวณสวนผลไม้ซึ่งงูจงอาง ทั้ง 2 ตัวเกี้ยวกันอยู่ที่กอต้นกล้วย ทีมพิทักษ์อสรพิษใช้อุปกรณ์คุ้ยเขี่ยซากกอกล้วย พบหัวงูจงอางขนาดใหญ่โผล่มามองดู จากนั้นช่วยกันต้อนงูจงอางขนาดใหญ่นั้นออกจากกอต้นกล้วยพร้อมกับหลอกล่อ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจึงจับงูจงอางตัวใหญ่ไว้ได้ จากนั้นค้นหางูจงอางตัวที่ 2 บริเวณซากกอต้นกล้วยพบเล็กกว่าตัวแรกที่จับไว้ได้

เจ้าของสวนผลไม้ที่ บอกว่า งูจงอางตัวที่ 2 ที่จับได้มีขนาดเล็กกว่าตัวที่เกี้ยวกันที่อยู่ในคลิป ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจเป็นที่มุมกล้องจขณะบันทึกภาพ ทำให้มองเห็นงูทั้ง 2 ตัว มีขนาดใหญ่เท่ากัน โดยเจ้าหน้าที่จะนำงูจงอางทั้ง 2 ตัวไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ ห่างไกลจากบ้านเรือนชาวบ้านและห่างไกลจากชุมชน เพื่อป้องกันอันตรายต่อไป

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