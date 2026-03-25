ร้านส้มตำ เจ้าดังบุรีรัมย์ โอดวิกฤตน้ำมันทำต้นทุนพุ่ง แต่ยอดขายหายกว่าครึ่ง รับหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจต้องปรับราคาเพื่อให้อยู่รอด
25 มี.ค. 69 – จากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันขาดแคลน และปรับราคาไม่หยุด ทำให้สินค้าหลายอย่างพาเหรดขึ้นราคา ส่งผลกระทบกับร้านค้าต่าง ๆ จำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ร้านส้มตำ “ยายนอม” ร้านส้มตำไก่ย่างชื่อดังของ จ.บุรีรัมย์ ที่เปิดขายมานานกว่า 40 ปี ได้รับการเปิดเผยว่า โดนผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเช่นกัน
น.ส.สุกัลยา บำรุงสุนทร เจ้าของร้านส้มตำยายนอม กล่าวว่า ปัญหาน้ำมันแพงและขาดแคลน ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยเป็นลูกค้าหลักลดลง ทำให้ยอดขายหายไปมากกว่าครึ่ง
จากเมื่อก่อนเคยขายได้วันละ 2-3 หมื่นบาท ทุกวันนี้ยอดขายลดลงกว่าครึ่ง ยังไม่หักค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างลูกน้อง และค่าใช้จ่ายภายในร้าน ขณะที่วัตถุดิบในการตำส้มตำและประกอบอาหารขาย ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นไก่สด เนื้อหมู ที่ปรับราคาขึ้นถุงละ 80-100 บาท รวมถึงมะนาว มะเขือเทศ และอุปกรณ์จำเป็นอย่างถุงพลาสติก หนังยาง ต่างก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่ยอดขายกลับลดลงกว่าครึ่ง
แต่ทางร้านยังคงตรึงราคาขายไว้เท่าเดิม เนื่องจากกังวลว่าหากปรับขึ้นราคา อาจยิ่งทำให้ลูกค้าลดลงไปอีก อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น และต้นทุนเพิ่มสูงจนไม่สามารถแบกรับได้ อาจจำเป็นต้องปรับราคาในอนาคตเพื่อให้สามารถอยู่รอด