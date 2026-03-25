เพื่อนเห็นคาตา รปภ.องค์การทหารผ่านศึก ขี่จยย.ออกไปกินข้าว ขากลับขี่ผ่านป้อม จู่ๆพุ่งชนเสารั้วใกล้ทางเข้าล้มคว่ำ รีบไปช่วยเจอเสียชีวิตแล้ว ไม่สวมหมวกกันน็อกมีแผลฉกรรจ์ที่หัว

เมื่อเวลา 14.09 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 พ.ต.ท.ธนสรณ์ แช่มช้อย สารวัตร (สอบสวน) สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสารั้วข้างทาง หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมตำรวจจราจร และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุบริเวณห่างจากป้อม รปภ.100 เมตร พบร่างชาย อายุ 40 ปี บ้านอยู่หมู่ 7 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ทำงานเป็นรปภ.สังกัดองค์การทหารผ่านศึก นอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนน มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีขาว ล้มคว่ำอยู่ในสภาพหน้ารถพังยับชิ้นส่วนรถแตกกระจายเกลื่อน บริเวณเสารั้วข้างทางมีร่องรอยเฉี่ยวชนจนปูนแตก

นายอำพล เพื่อนรปภ. ระบุ ว่า เข้าเวรอยู่ที่ป้อมรปภ.ปากทาง เห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ผ่านป้อมไปก็นึกว่าจะเลี้ยวเข้าที่ทำงาน แต่จู่ ๆ เลี้ยวพุ่งชนเสารั้วข้างทางแล้วกระเด็นออกมาจีงรีบมาช่วย แต่เมื่อมาถึงพบว่าเสียชีวิตแล้ว เพื่อนคู่กะผู้ตายบอกว่าออกไปกินข้าวที่ตลาด ตอนเกิดเหตุไม่มีคู่กรณีชน และผู้ตายไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำศพส่งนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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