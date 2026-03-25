แม่ร่ำไห้จี้คดีลูกสาว 19 ขี่จยย.กลับบ้าน ถูกแก๊งโจ๋ดักฉุดกลางทางไปขืนใจ แล้วยังโทรตามเพื่อนมาอีก 7 สภาพจิตใจบอบช้ำหนัก ขณะที่ชาวบ้านสุดทนพฤติกรรมขอให้กวาดล้างจริงจัง
วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน ทีมงานง มูลนิธิเป็นหนึ่ง โดยน.ส.ณภัชกมล สังข์แก้ว พาผู้ปกครองน.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปีเข้าติดความคืบหน้า กรณีน.ส.เอ ถูกกลุ่มวัยรุ่นดักฉุดกลางทางพาไปขืนใจ กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่ ต.ปากล่อ จ.ปัตตานี เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีนี้เบื้องต้นทราบว่า วันเกิดเหตุน.ส.เอ ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากอ.เมืองปัตตานี มากับเพื่อนอีกคนมาตามถนน ระหว่างทางมีวัยรุ่นชาย 3 คนกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์บอกให้พาไปส่งมาถึงที่เกิดเหตุถูกฉุดกระชากลากไปขืนใจ ส่วนเพื่อนผู้หญิงอีกคนวิ่งหนีรอดไปตามชาวบ้านมาช่วยเหลือ ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นยังโทรตามเพื่อนมาอีก 7 คน อายุระหว่าง 15–17 ปี โดยมีผู้ลงมือก่อเหตุหลัก 3 คน
หลังเกิดเหตุชาวบ้านในพื้นที่ เรียกร้องให้ตำรวจเร่งดำเนินคดีอย่างจริงจัง พร้อมขอให้มีการกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลวัยรุ่นในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และคืนความปลอดภัยให้กับชุมชน เนื่องจากมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อน ทั้งทะเลาะวิวาท มั่วสุม และพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ
ขณะที่มารดาน.ส.เอ ระบุ สภาพจิตใจลูกสาวบอบช้ำอย่างหนัก ขณะที่ตนก็อยู่ในอาการหวาดผวา นอนไม่หลับ เพราะแม้จะแจ้งความแล้ว แต่ผู้ก่อเหตุยังคงใช้ชีวิตตามปกติในชุมชน
“แม่เลี้ยงลูกมาอย่างดี ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้ ยืนยันจะเอาคดีให้ถึงที่สุด ใครจะเอาเงินมาเคลียร์ก็ไม่ยอม เพราะสิ่งที่เสียไปมันเทียบไม่ได้” มารดากล่าวทั้งน้ำตา