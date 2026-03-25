เพื่อนพนักงานน้องแรม เหยื่อเหี้ยมฆ่าหั่นศพแยกชิ้นส่วนใส่ถุงดำโยนคลอง เล่านาทีไอ้ต้อม มาที่ร้านดักรอตามน้องกลับกรุงเทพฯ เศร้าสุดสงสาร เป็นเด็กดี มาทำงานยังไม่ถึงเดือน

จากคดีสะเทือนขวัญ นายต้อม อายุ 26 ปี ชาว สปป.ลาว ก่อเหตุฆ่าหั่นศพ น.ส.แรม อายุ 20 ปี แฟนสาวสัญชาติเดียวกันอย่างโหดเหี้ยม นำชิ้นส่วนศพใส่ถุงดำไปทิ้งลงคลองในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระทั่งถูกติดตามจับกุมได้บริเวณหน้าด่านพรมแดนหนองคาย จ.หนองคาย

โดยเรื่องนี้ วันที่ 25 มี.ค.2569 ที่ร้านคาราโอเกะในพื้นที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อนร่วมงาน น.ส.แรม ซึ่งเป็นชาวสปป.ลาวด้วยกัน เปิดเผยว่า น้องนิสัยดีมาก มาทำงานได้ไม่นาน ผู้ชายคนนั้นมาเฝ้าตั้งแต่ประมาณ 3 หรือ 4 ทุ่ม ใส่แมสก์ปิดปาก สวมหมวกไม่เห็นหน้าเท่าไหร่ น้องเขาก็ยังไม่ออกมาเพราะทำงานอยู่ หลังเลิกงานก็ยังไม่ยอมออกมาจากห้องในร้าน เขาก็เดินไปมาอยู่หน้าร้านอย่างนั้น

” กระทั่งเช้าน้องจึงออกมาจากร้าน แล้วมีคนเห็นว่ายังเหมือนคุยกันอยู่ก็ไม่คิดว่าจะไปด้วยกัน เห็นคุยด้วยกันปกติไม่มีทีท่าว่าจะทะเลาะกัน เรื่องส่วนตัวก็ไม่ค่อยรู้เพราะน้องแรมไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาทะเลาะกับแฟน รู้วันนั้นว่ามีแฟนมาตามแค่นั้น เห็นข่าวแล้วทำใจไม่ได้มันโหดร้าย เพราะน้องคนนี้นิสัยดี ถ้าเป็นญาติตัวเองนี่คงรับไม่ได้แน่นอน “

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