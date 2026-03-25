เจ้าของปั๊มน้ำมันไม่ทน ไม่อยากเห็นชาวบ้านต้องเวียนมาซื้อหลายรอบ เห็นใจหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ ประกาศเติมไม่อั้น จะเอาอะไรมาใส่ให้เอามา จะเติมเต็มถังให้เติม “หมดแล้วหมดเลย”

วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เกษตรกรขนแกลลอนน้ำมันมารอเติมในพื้นที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยเจ้าของปั๊มน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลช้างอารีน่า ได้ประกาศ”เติมไม่อั้น”ใครจะเอาอะไรมาใส่ให้เอามา ใครจะเติมเต็มถังให้เติม ทำให้บรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้าคึกคักเป็นพิเศษ

ผู้ประกอบการต่างบรรทุกเอาถัง 200-600 ลิตร มาเติม รถชาวบ้านแต่ละคันสั่งเติมเต็มถัง มีการต่อคิวกันบ้างแต่ชาวบ้านบอกว่าเป็นการรอที่คุ้มค่า เพราะได้น้ำมันดังใจนึก ไม่ต้องคอยลุ้นฟังคำตอบจากเด็กปั๊มว่าจะขายให้เท่าไหร่

นายศุภกิจ อายุ 46 ปี ผู้รับเหมาขุดลอกบอกว่า หลังจากทราบข่าวได้เอาถังน้ำมันมาเติมทันที 600 ลิตรคิดเป็นเงินประมาณ 20,000 บาท ต่างจากก่อนหน้านี้ลำบากมากเพราะมาเติมได้ครั้งละ 1,000 บาท อยากให้ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มทำแบบนี้บ้าง ไม่ต้องให้คนมาเวียนซื้อทั้งเสียเวลาทั้งเสียน้ำมันวิ่งไปมาหลายรอบ

ด้านนางสืบศรี ปิ่นทอง อายุ 65 ปี เจ้าของปั๊มน้ำมันบางจาก กล่าวว่า ตอนนี้ถ้ารถมาเติมจะให้เติมแบบไม่อั้น ใครจะเอาไรมาใส่ให้เอามา แต่ถ้าเอาถังมาเติมมากๆ ก็ขอให้แบ่งๆกันไปแต่ไม่อั้น สาเหตุที่ให้เติมไม่อั้น เพราะเห็นใจเกษตรกร เห็นใจหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการ ที่ต้องมาวุ่นวายและกังวนเรื่องน้ำมันอีกทั้งการทำงานไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้าหมดก็คือหมดต้องรอน้ำมันรอบใหม่มา ยอมรับตอนนี้ยอดส่งน้อยลงจากเดิม

 

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