ไม่ต้องหลับต้องนอน ผู้ใช้รถแห่จอดรถรอคิวเติมน้ำมัน แถวยาวกว่า 1 กิโลเมตร ไม่รู้จะได้เติมตอนไหน ขณะที่ผู้ประกอบรถบรรทุกหลายสิบคัน ต้องออกมาเติมน้ำมันด้วยตัวเองกลางดึก
เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 25 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ริมถนนทางหลวง ฝั่งขาออกตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มุ่งหน้าไปยัง จ.ยโสธร มีประชาชนนำรถยนต์รวมไปถึงผู้ประกอบการรถบรรทุกหลายสิบคัน มาจอดต่อคิวยาวริมถนน เพื่อรอเติมน้ำมัน คิวยาวกว่า 1 กิโลเมตร หลังทราบข่าวว่ามีน้ำมันดีเซลมาส่ง และเปิดจำหน่ายน้ำมัน
โดยบางคันยังไม่รู้ว่าจะได้เติมเวลาไหน แต่ต้องจอดรอเข้าคิวไว้ก่อน เพราะตอนนี้หาที่เติมยาก ปั๊มน้ำมันหลายแห่ง น้ำมันดีเซลหมดทั้งแต่เที่ยง จากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์สามารถเติมได้ไม่จำกัด รถบรรทุกคันละไม่เกิน 3,000 บาท การกรอกถังเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อถังต่อวัน
ขณะที่พี่น้องเกษตรกร ได้มีการนำถังแกลลอนน้ำมันขนาด 30 ลิตร ใส่ท้ายรถกระบะ มาเข้าคิวต่อแถวเติมน้ำมัน ส่วนน้ำมันมีมาแค่บางวันเกิดปัญหาขาดแคลนหนัก เนื่องจากในช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่นำไปเติมเครื่องจักการเกษตร รถไถนา เครื่องสูบน้ำ รถบางคันต้องเข้าคิวรอนาน 3-4 ชั่วโมง คาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้บริการต่อคิวเติมน้ำมันทั้งคืน จนกว่าน้ำมันจะหมดปั๊ม
สอบถามพนักงานเติมน้ำมันทราบว่า วันนี้ทางปั๊มได้โควต้าน้ำมันดีเซล มาทั้งหมด 8,000 ลิตร เปิดขาย 24 ชั่วโมง จนกว่าน้ำมันจะหมดปั๊ม รถยนต์ไม่ได้จำกัดการเติม ส่วนเกษตรกรเติมแกลลอนน้ำมันได้ไม่เกิน 1,000 บาทเช่นกัน เฉพาะน้ำดีเซล ส่วนเบนซินเติมได้ไม่จำกัดตามปกติ โดยน้ำมันจะมาส่งประมาณวันเว้นวัน หรือสองวันครั้ง เพราะรอการขนส่งไกลจากหน้าคลัง รวมถึงมีการลดโควต้าลงมา
ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าช่วงนี้เดือดร้อนหนัก ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน อย่างให้มีการเร่งแก้ไขอย่างโดยด่วน เพราะกระทบหนักทุกอำเภอ ขาดน้ำมันทำให้บางคนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ขาดรายได้ ต้องเสียเวลามารอซื้อน้ำมันทั้งวันทั้งคืน