ตัวตึงคนดัง ‘นกน้อย’ ระยอง ป่วนร้านอาหารริมหาดระยอง ถูก ตร.จับส่งให้ พม.พาไปรักษาอาการจิตเวชที่ รพ. เจ้าตัวขัดขืนนอนดิ้นหน้าโรงพัก

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองระยอง รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีคนมาก่อกวนสร้างความวุ่นวาย ในพื้นที่หาดแสงจันทร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เดินทางไปตรวจสอบ

พบหญิงคนหนึ่งกำลังยืนพูดโวยวายอยู่หน้าร้านอาหาร และทราบต่อมาว่า บุคคลดังกล่าวคือ นกน้อยตัวตึงระยอง ซึ่งเคยโด่งดัง ในการเดินเคาะแกลลอนเป็นจังหวะ และร้องเพลง หลังจากมีคลิปลงในโซเซียลเมื่อ 4-5 ปี ทำให้โด่งดังข้ามปี

เจ้าหน้าที่ ตร. จึงได้ประสานไปยัง พม.จังหวัดระยอง เพราะทราบว่า น.ส.นกน้อยมีอาการป่วยจิตเวชให้มารับตัวยังที่เกิดเหตุ แต่นกน้อย ตัวตึงระยอง ขัดขืนคลุ้มคลั่งโวยวาย ไม่ยอมขึ้นรถยนต์ ไปกับเจ้าหน้าที่ พม.

ทางตร.หลายนาย จึงได้ช่วยกันจับตัวใส่รถกระบะ มายังสถานีตำรวจ สภ.เมืองระยอง เพื่อสงบสติอารมณ์ และเปลี่ยนให้นำตัวไปขึ้นรถยนต์ของ พม.ที่จอดรอรับอยู่แทน แต่นกน้อย ตัวตึงระยอง กับดิ้นรนโวยวายอย่างหนัก บริเวณหน้าลานจอดรถ พร้อมบอกว่าหนูไม่อยากไป รพ.ระยอง

ทางพม.ระยอง จึงขอให้ช่วยกันจับตัวและอุ้มขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าตำรวจเหมือนเดิม เพื่อนำตัวส่งรพ.ระยอง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ พม. ระยอง นำตัวไปรักษา และดูแลอาการในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด ต่อไปแล้ว

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