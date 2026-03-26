สุดเหี้ยม 4 วัยรุ่น กระหน่ำยิง โจ๋วัย17 ตกจยย. ก่อนวนมากดซ้ำ นั่งฟุบหน้าเสียชีวิตบนฟุตปาธสะพานข้ามคลอง 11 เพื่อนอีกคนหนีตายเข้าร้านสะดวกซื้อเจ็บหนัก
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ร.ต.ท.วสันต์ คีรีนิล รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกยิงเสียชีวิต บริเวณถนนรังสิต-นครนายก คลอง 11 มุ่งหน้ารังสิต ม.2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.จรินทร์ อธิบธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี, พ.ต.ท.ธวัชชัย รัตนพาหุ รอง ผกก.สส.สภ.ธัญบุรี, เจ้าที่ชุดสืบสวน สภ.ธัญบุรี, แพทย์เวรโรงพยาบาลธัญบุรี, เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 1 และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุบริเวณบนสะพานข้ามคลอง 11 กม.ที่ 26+363 พบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายพล (นามสมมติ) อายุ 17 ปี สภาพนั่งฟุบหน้าบนฟุตปาธสะพานเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณขมับขวา 1 นัด สะโพกขวา 1 นัด ไหปลาร้าขวา 1 นัด และขาขวา 1 นัด รวม 4 นัด
นอกจากนี้ ยังพบปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. ตกอยู่ใกล้ผู้ตาย จำนวน 2 ปลอก ส่วนที่บริเวณฝั่งตรงข้ามพบปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก 1 ปลอก และหัวกระสุนปืน 1 นัด และรองเท้าแตะ 1 คู่
ทั้งนี้ รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บถูกยิงจากเหตุต่อเนื่องดังกล่าว หนีเข้าไปหลบอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง คลอง 8 จึงเดินทางมาตรวจสอบพบ นายยุทธ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ถูกอาวุธปืนยิงใส่ จำนวน 2 นัด บริเวณไหล่กับหน้าอกขวา ส่วนอีกคนไม่ทราบชื่อถูกนำส่งโรงพยาบาลธัญบุรี
จากการสอบถาม นายยุทธ กล่าวว่า ตนกับเพื่อนขับรถมาจาก จ.นครนายก กำลังจะกลับเข้า กทม. ถึงที่เกิดเหตุเจอกลุ่มวัยรุ่น ขับรถจักรยานยนต์มา 3-4 คัน สวนมาทางฝั่งตรงข้าม(ขาออก) และได้ใช้อาวุธปืนยิงข้ามฝั่งถนนเข้ามาที่ตนกับเพื่อนกระสุนถูกตนได้รับบาดเจ็บบริเวณใต้รักแร้ทั้ง 2 ข้าง
ส่วนนายพลถูกยิงร่วงตกจากรถ ตนจึงได้รีบขับรถจักรยานยนต์หนี กลุ่มวัยรุ่นตามมาไล่ยิงซ้ำ โดยตนหนีมาหลบอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ ทางกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลธัญบุรี
ด้าน นายวรพจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะที่ตนนอนอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4 นัดดังมาจากฝั่งตรงข้าม จึงได้ลุกออกมาดู ก่อนที่จะเห็นว่า มีคนถูกยิงบาดเจ็บนอนฟุบอยู่
จากนั้นยังได้มีวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ 2 คันมาด้วยกัน 4 คน สวมหมวกกันน็อกขับมาวนใต้สะพานขับยูเทิร์นขึ้นมาบนสะพานแล้วใช้อาวุธปืนจ่อยิงผู้ตายระยะเผาขนใส่ 2 นัด ก่อนที่ทั้งหมดจะเลี้ยวรถกลับไปใต้สะพานแล้วย้อนศรมุ่งหน้าไปทางคลอง 10 กลุ่มคนร้ายทั้ง 4 คน นุ่งกางเกงยีนส์ สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าทั้งหมด ซึ่งมองเห็นไม่ชัดเจน
พ.ต.ท.ธวัชชัย กล่าวว่า กลุ่มคนตายเดินทางมางานวันเกิดเพื่อนย่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ระหว่างที่กำลังกลับบ้าน กลุ่มของผู้ตายได้ขับรถออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้ารังสิต เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีกลุ่มของคนร้ายขับรถมุ่งหน้านครนายกแล้วมองข้ามมาที่กลุ่มของผู้ตายและจะขับรถย้อนศรกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงจากฝั่งตรงข้ามใส่กระสุนถูกผู้เสียชีวิตตกรถลงมาและผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนซึ่งได้ขับรถหนีไป
จากการสอบสวนทราบว่า หลังจากที่ผู้ตายถูกยิงจนตกรถล้มฟุบลงแล้ว กลุ่มคนร้ายได้ขับรถลอดใต้สะพานออกมาบริเวณจุดเกิดเหตุ ก่อนที่จะยิงซ้ำผู้ตายแล้วทั้งหมดก็ขับรถหลบหนีไป เบื้องต้นบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบสวนกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันเพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป