โซเชียลเดือด แห่ล่าตัว สาวขับเก๋ง ทะเบียนสงขลา สั่งส้มตำ-ยืมเงินแม่ค้า บอกจะโอนให้ ก่อนชิ่งหนี เผย โดนกันหลายร้านในภูเก็ต แฉพฤติกรรม ชี้ ตั้งใจทำแบบนี้

วันที่ 26 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ “โหดจัง จังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ภาพรถเก๋งสีดำ ทะเบียน งน5611 สงขลา และร้านส้มตำริมถนน พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านส้มตำแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยระบุข้อความว่า “ต่อหน้า ต่อตา #แอดมิน โหดจัง จังหวัดภูเก็ต จังเลยครับ แอด ยืนซื้อส้มตำ ร้านส้มตำไก่แจ้ เจ้าดังตรงข้ามโรงเรียนมุสลิมเกาะแก้ว อยู่ ๆ มีผู้หญิงขับรถมาสั่งส้มตำ ป้าแก 240 บาท แถมขอเงินสดป้าแกอีก 300 บาท บอกจะโอนให้ 540 บาท

 

สาวขับเก๋ง

โซเชียลเดือด แห่ล่าตัว สาวขับเก๋ง ทะเบียนสงขลา สั่งส้มตำ-ยืมเงินแม่ค้า บอกจะโอนให้ ก่อนชิ่งหนี เผย โดนกันหลายร้านในภูเก็ต แฉพฤติกรรม ชี้ ตั้งใจทำแบบนี้

อยู่ ๆ ทิ้งส้มตำแล้วบึ่งรถหนีเฉย แถมเงินป้าแก 300 บาท ก็ไม่จ่ายคืน ลืมหรือตั้งใจครับ สงสารคนทำมาหากินหน่อย ผู้ก่อเหตุขับรถคันนี้เลยครับ ป้าย สงขลา ใครรู้จักฝากบอกเอาเงินมาคืนป้าหน่อย สงสารแกครับ” ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา

สาวขับเก๋ง

หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ในลักษณะคล้ายกัน เช่น

  • หนูโดนเหมือนกันค่ะ เมื่อต้นเดือนทำทีมาซื้อน้ำปั่น เอาเงินสด 500 ค่าน้ำปั่น 180 = ยอด 680 ทะเบียน งน-5611 สงขลา
  • เจอตัวเมื่อไหร่ ต้องนวดก่อนตำรวจมาถึง
  • ร้านผมก็โดนครับ กิน 200 เอาเงิน 300 จะโอน 500 แต่ไม่โอน
  • ขนาดคนแก่ก็ยังทำได้
  • คันนี้ 5611 สงขลาไหม รอบที่แล้วทำกับร้านไก่ทอด ผมตามไม่ทัน แม่ค้าร้องให้เลยโคตรน่าสงสาร
  • ชัดเจนเลยตั้งใจทำแบบนี้หลายทีคับผมก็เพิ่งโดนไปเดือนที่แล้วที่ราไวร์

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