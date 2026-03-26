พิษน้ำมันขึ้น 6 บาท เกษตรกรปลูกข้าวโพดอ่อนราชบุรี รับจุกใจสั่น ไม่มีแรงเหยียบคันเร่ง หลังรู้ข่าว รีบออกไปหาน้ำมันเติมแต่เติมมาได้แค่ 400 บาท
จากกรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทันที 6 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2569 หลังแบกรับภาระชดเชยไม่ไหว ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
วันที่ 26 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวจึงได้พื้นที่ จ.ราชบุรี แหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพื่อสำรวจปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญที่สุดของไทย
โดยได้พูดคุยกับ นายอภิรักษ์ พุ่มด้วง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอ่อนในพื้นที่ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง ซึ่งยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อคืนนี้ระหว่างที่ตนกำลังขับรถไปส่งข้าวโพดให้กับลูกค้า ถึงกับใจสั่นชีวิตห่อเหี่ยวแทบไม่มีแรงเหยียบคันเร่ง ทันทีที่ทราบข่าวการปรับราคาน้ำมันขึ้นไปที่ลิตรละ 6 บาท เสียงในหัวเวลานั้นสั่งการเพียงตระเวนหาปั๊มเพื่อเติมน้ำมันให้ได้มากที่สุด แต่ก็เติมมาได้แค่ 400 บาท
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเดือนตนมีภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำเข้าไร่ข้าวโพดจำนวน 18 ไร่ ที่ประมาณ 2,000 บาท และค่าน้ำมันในการขนส่งผลผลิตไปขายที่ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งผลกระทบที่เจอไม่ได้มีแค่น้ำมัน ยังมีค่าปุ๋ยยูเรียที่ก่อนหน้านี้ได้ปรับขึ้นมาอีกตันละ 2,000 บาท และมีแนวโน้มจะขยับขึ้นอีก ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรก็ขายไม่ได้ เพราะปัญหาตลาดตายขายของไม่ออก ทำให้รายได้ที่เคยมีลดลง
วันนี้เกษตรกรอย่างพวกตนก็คงต้องก้มหน้าหาเงินมาเติมน้ำมัน จากลิตรละ 30 บาท เป็น 38 – 39 บาท อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงอยากถามไปถึงรัฐบาลว่าน้ำมันที่เคยบอกว่าจะประกันราคาที่ลิตร 33 บาท มันอยู่ตรงไหน วอนเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันโดยด่วน เพราะเกษตรกรและแรงงานระดับรากหญ้าจะอยู่กันไม่ไหวแล้ว