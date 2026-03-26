รับสารภาพ ทำงานให้นายเก่า-เพื่อน ผู้ต้องหาคดี ตบทรัพย์รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ ตำรวจ ปปป. นำตัวไป สอบเพิ่ม ก่อนส่งฝากขัง นายศรายุทธ เร่งขยายผลบุคคลถูกกล่าวอ้างมีใครบ้าง
26 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าคดีที่ บก.ปปป. ร่วมกับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. จับกุมนายศรายุทธ อายุ 41 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ที่แอบอ้างว่า มีความสนิทสนมกับ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียกรับเงิน 15 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือทางคดีให้แก่รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ นำตัว นายศรายุทธ (สงวนนามสกุล) ไปควบคุม ที่ห้องควบคุมตัวของ บช.ก. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา
ส่วนความคืบหน้าล่าสุด พนักงานสอบสวน บก.ปปป. ได้ควบคุมตัว นายศรายุทธ ไปสอบปากคำเพิ่มเติม ที่อาคารพิทักษ์สันติ (บช.ก.)
ซึ่งระหว่างควบคุมตัว ผู้สื่อข่าวพยามสอบถาม นายศรายุทธว่า เมื่อคืนหลังถูกคุมขังเป็นอย่างไรบ้าง และก่อเหตุเรียกรับเงิน เพื่อไปส่งให้เจ้านายจริงหรือไม่ ทำไมจึงลดค่าเคลียร์คดีจาก 15 ล้านบาท เหลือแค่ 3 ล้านบาท แต่นายศรายุทธไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด
ทั้งนี้มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ บก.ปปป.ว่า นายศรายุทธ ให้การรับสารภาพแล้ว โดยให้เหตุผลว่า ทำให้เจ้านายเก่าและเพื่อน ซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้นมีใครบ้าง
โดยจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนจะอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวน