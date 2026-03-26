กรุงเทพฯ คึกคัก ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แจ้งข่าวดี กทม. เตรียมจัด สงกรานต์ 80 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ส่วน สีลม สาดน้ำ3วันเต็ม 12-14 เม.ย. จัดระเบียบเข้มงวด งดเล่นแป้ง-แต่งกายสุภาพ กำหนด เข้า-ออก 9 จุด
26 มี.ค. ที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม เขตบางรัก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “CP SPLASH TO SPACE”
นายชัชชาติ กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม.เตรียมจัดงานสงกรานต์ กว่า 80 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์การค้า
โดยในส่วนของ กทม. มีลานคนเมือง เป็นศูนย์กลางกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม อาทิ การอัญเชิญพระพุทธรูปจำลอง ให้ประชาชนสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่ถนนสีลม เป็นพื้นที่หลัก ด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยว
โดยยึด 4 หลักสำคัญ ได้แก่ 1. ด้านวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย 2. ด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาด ลดขยะ และรณรงค์การทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 4. ด้านความปลอดภัย คุมเข้มมาตรการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกมิติ
ในปีนี้ กทม. ร่วมกับ ภาคเอกชน โดยเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ในการร่วมจัดกิจกรรมบนถนนสีลม ภายใต้แนวคิด “CP SPLASH TO SPACE” ซึ่งมาในธีมสงกรานต์อวกาศ เพื่อเพิ่มสีสันและยกระดับการจัดงานให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงหลากหลายรูปแบบ
โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านความปลอดภัย และภาคเอกชน เพื่อดูแลความเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่ถนนสีลม มีการจัดระเบียบอย่างเข้มงวด กำหนด จุดเข้า-ออก 9 จุด พร้อมระบบคัดกรอง และจัดเตรียม ช่องทางรถฉุกเฉิน (Emergency Lane) รองรับสถานการณ์เร่งด่วน
รวมทั้งการติดตั้งจุดบริการประชาชน จุดปฐมพยาบาล และการดูแลระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางและร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชน งดเล่นแป้ง แต่งกายสุภาพ เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้ความรุนแรง และร่วมกันดูแลความสะอาดของพื้นที่ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างเรียบร้อย สนุกสนาน และน่าประทับใจสำหรับทุกคน
“ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับสงกรานต์ถนนสีลม และพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรุงเทพมหานครในสายตาชาวโลก” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
ด้าน นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO CPF กล่าวว่า CPF ยินดีที่ได้ร่วมมือและสนับสนุนเพื่อผลักดันให้ ถนนสีลม เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และก้าวสู่การเป็น Global Destination ร่วมกัน
ความร่วมมือในปีนี้เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของปีที่ผ่านมา ที่ได้ดำเนินแคมเปญ “ไก่ไทยไปอวกาศ” ซึ่งปีนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จแล้ว จึงนำมาต่อ ยอดเป็นการจัดแสดงเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสะท้อนศักยภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในระดับโลก ผ่านแนวคิด “มาตรฐานระดับอวกาศ”
สำหรับปีนี้ มั่นใจว่า การจัดงานจะคึกคักมากขึ้น โดยได้ขยายระยะเวลาจัดงานจากเดิม 2 วัน เป็น 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย. 69 พร้อมเพิ่มกิจกรรมและความบันเทิงที่หลากหลาย
อาทิ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดต่อยอดจาก “อวกาศ” การแสดงและคอนเสิร์ตตลอดทั้งวัน กิจกรรมพิเศษที่สร้างสีสันให้กับพื้นที่ถนนสีลม
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความคึกคัก และกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล