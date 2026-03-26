สลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ขับกระบะไปขายผักที่ตลาด พุ่งตกหลุมถนนที่กำลังซ่อมสร้าง รถกระแทกขอบปูนพังเสียหายยับเยิน เสียชีวิตยกครอบครัว

เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 ร.ต.ท.อรรถสิทธิ์ สุริยวงศ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.สามพราน รับแจ้งเหตุรถกระบะตกร่องถนน ที่ซ่อมสร้าง ถนนเพชรเกษม ขาเข้า กรุงเทพฯ หลักกิโลเมตรที่ 35+400 ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม

ที่เกิดเหตุกำลังมีการซ่อมผิวจราจรโดยมีการขุดถนนร่อง พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ ทะเบียน นครปฐม สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนัก ชนเข้ากับขอบปูนถนน มีผู้เสียชีวิตติดในรถ 3 ราย เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ

พ่อแม่ลูก

สลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ขับกระบะไปขายผักที่ตลาด พุ่งตกหลุมถนนที่กำลังซ่อมสร้าง รถกระแทกขอบปูนพังเสียหายยับเยิน เสียชีวิตยกครอบครัว

  1. นายนพรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี
  2. น.ส.สุจิรัตตา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี
  3. นายเอกสิทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) ชาย อายุ 18 ปี

จึงมอบศพให้มูลนิธิฯส่งชัยสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครปฐม จึงมอบศพให้มูลนิธิฯส่งชัยสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนครปฐม

พ่อแม่ลูก

เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นพ่อ แม่ ลูก กำลังบรรทุกผักไปขายที่ตลาดกระทุ่มแบน ถึงที่เกิดเหตุมีการซ่อมสร้างถนน แล้วรถเสียหลักพุ่งตกหลุมถนนที่มีการขุดผิวจราจรออกไป จนหน้ารถไปกระแทกขอบปูนถนน รถพังยับและเสียชีวิตทั้ง 3 ราย

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ และจะสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ ไล่กล้องวงจรปิด และเรียกผู้รับเหมามาสอบถามการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนชัดเจนหรือไม่ เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ตามขันตอนกฎหมายต่อไป

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