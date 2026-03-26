33 จังหวัด สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 เหนือยังวิกฤต หนักสุดที่อ.ลี้ จ.ลำพูน ค่าฝุ่นพุ่ง 137.6 มคก./ลบ.ม. จากค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 มี.ค. 2569 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 14.4-137.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 37.5 มคก/ลบ.ม.
พบเกินค่ามาตรฐานใน 33 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สมุทรสงคราม จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.อำนาจเจริญ จ.ชัยภูมิ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ และ จ. สุรินทร์
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.9 – 137.6 มคก./ลบ.ม. พบเป็นเป็นพื้นที่สีแดง (กระทบสุขภาพ) 12 พื้นที่ ได้แก่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 110.7 มคก./ลบ.ม., ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 85.2 มคก./ลบ.ม., ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 90.7 มคก./ลบ.ม., ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 86.1 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 85.9 มคก./ลบ.ม.
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 86.0 มคก./ลบ.ม., ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 96.0 มคก./ลบ.ม., ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 82.9 มคก./ลบ.ม., ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 78.2 มคก./ลบ.ม., ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 91.5 มคก./ลบ.ม., ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 80.7 มคก./ลบ.ม. และต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 137.6 มคก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสูงสุดในไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.7 – 70.3 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.6 – 38.0 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 17.2 – 34.1 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.4 – 19.3 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.9 – 31.1 มคก./ลบ.ม.
ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 2569 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69
นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK