จิสด้า เปิดข้อมูลดาวเทียม ประเทศไทย จุดความร้อน พุ่งไม่หยุด 2 พันกว่าจุด พบพื้นที่ภาคเหนือ หนักสุด คนเหนือเผชิญวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5
26 มี.ค. 69 – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงานจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียม โอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (25มี.ค.)
พบจุดความร้อนของไทย ยังสูงต่อเนื่องพบ 2,018 จุด โดยพบเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 918 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 809 จุด พื้นที่ เขต สปก. 114 จุด พื้นที่เกษตร 99 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 68 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือ เยอะสุด คนเหนือเผชิญวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5
ขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากที่สุดที่ เมียนมา 6,352 จุด ลาว 2,213 จุด กัมพูชา 651 จุด เวียดนาม 592 จุด มาเลเซีย 182 จุด
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th/fire